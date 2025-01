Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Per ricordare una delle più grandi tragedie dell’umanità, dal 2005 in questa data è stato istituito il “Giorno della Memoria”. I Comuni del territorio metropolitano celebrano questa ricorrenza con mostre, incontri, presentazioni di libri, proiezioni e spettacoli teatrali.

Di seguito riportiamo una sintesi delle iniziative principali a Bologna e nei comuni dell’area metropolitana.

Bologna: Il programma delle cerimonie e iniziative promosse dal Tavolo istituzionale per le celebrazioni.

Inoltre, a Bologna: a partire da domenica 26 gennaio, il Museo Ebraico propone un ricco programma di eventi. Si comincia alle 10.30 con la presentazione della mostra “Oltre i confini del Reich. L’ombra del nazismo e i fantasmi dell’antisemitismo nel Medio Oriente”, aperta fino al 30 marzo. Martedì 4 febbraio alle 17, “Prima della Shoah. Edouard Drumont e la tradizione antisemita francese”, conferenza di Francesco Germinario. Sabato 8 febbraio alle 21, in occasione di Art City White Night inaugurazione del progetto espositivo, “Una linea più buia” di Stefano W. Pasquini, che si potrà visitare fino al 23 marzo. Il programma completo delle iniziative sul sito del MEB.

Lunedì 27 gennaio alle 18, al Teatro del DAMSLab in piazzetta Pasolini 5/b, lo spettacolo “Hitler fa gola a tutti”. Un incontro sui terribili rispecchiamenti fra arte e potere, in cui Marco Martinelli affronta, in dialogo con Gerardo Guccini, il substrato politico e gli intrecci fra passato e presente della sua ultima drammaturgia “Lettere a Bernini” (Einaudi, 2024). La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, fino a esaurimento posti. Per informazioni: Dipartimento delle Arti, Centro La Soffitta, info.dar@articolture.it

Sempre lunedì 27 gennaio alle 20.30, all’auditorium Manzoni in via de’ Monari 1/2, concerto della Memoria. Direttore: Stefano Conticello. Direttrice del Coro voci bianche e giovanile: Alhambra Superchi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile del TCBO. In programma: “I due usignoli” (di Nicola Campogrande su libretto di Piero Bodrato); Canti ebraici; “Brundibár” (di Hans Krása su libretto di Adolf Hoffmeister). Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

Giovedì 30 gennaio alle 19, al Teatro del Baraccano in via del Baraccano 2, “C’era una volta Elzunia”, canti per donne prigioniere e concerto dedicato alla musica composta per donne prigioniere. Nei ghetti dell’Europa centrale, nei Lager del Terzo Reich, nei gulag sovietici, nei campi di concentramento giapponesi, donne di ogni provenienza geografica e sociale, resistenti politiche, musiciste colte o dilettanti, combattenti e pacifiste, scrivevano o cantavano per farsi coraggio. Ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti (100 posti disponibili). Per informazioni: Comunità Ebraica di Bologna segreteria@comunitaebraicabologna.it

Martedì 4 febbraio alle 18, in Biblioteca Salaborsa, presentazione di “La nuova guerra contro le democrazie”, nell’ambito della rassegna “Le Voci dei Libri” (Rizzoli 2024), l’autore Maurizio Molinari ne parla con Angelo Panebianco e Stefano Folli.

A Marzabotto lunedì 27 gennaio alle 20.30 nella Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria, è in programma “Storia di un uomo magro” di e con Paolo Floris, musiche di Pierpaolo Vacca. Ingresso gratuito.

L’Amministrazione di Monte San Pietro organizza la visita guidata dal titolo “Percorso pietre d’inciampo”, che si terrà domenica 26 gennaio a Bologna a partire dalle 9.30 in piazza del Nettuno davanti al muro dei Partigiani (Salaborsa), a seguire: pietre di Strada Maggiore, via del Cestello e via De Gombruti. I partecipanti saranno accompagnati da Vanna Grassi – Consigliera ANED e Eligio Roveri figlio di Lina Baroncini, sopravvissuta al campo di Ravensbruck.

Al teatro comunale di Dozza , domenica 26 gennaio alle 16.30, va in scena lo spettacolo “Arbeit macht frei – Il lavoro rende liberi”, con ingresso libero. Il Museo della Rocca, il 1° febbraio alle 16, ospita la rassegna “Storie nella Storia”, che propone un focus culturale, condotto dalla presidente Lisa Emiliani, per intraprendere un viaggio virtuale nella Romagna dal 1935 al 1945 attraverso i romanzi di Paolo Casadio, le musiche d’epoca della fisarmonica di Ivan Corbari e la lettura di brani, romanzi e del toccante monologo “Autunno” da parte di Gianni Parmiani. Evento gratuito. Prenotazione consigliata a rocca@comune.dozza.bo.it

Lunedì 27 gennaio alle 21 Nancy Brilli porta in scena “L’ebreo” di Gianni Clementi al Teatro Consorziale di Budrio .

Tra i numerosi appuntamenti in programma a Imola segnaliamo: venerdì 24 gennaio alle 20.30, al Centro Sociale Giovannini (via Scarabelli, 4), “Se questo è un luogo”, conferenza gratuita aperta al pubblico, una narrazione storico-artistica a cura dello storico dell’arte Max Martelli. Lunedì 27 gennaio alle 21 al Teatro Comunale Stignani spettacolo “Le ultime Testimoni della Shoah, le sorelle Andra e Tatiana Bucci”. Messa in scena degli alunni dell’IC 6 Scuola secondaria di I° grado Andrea Costa, tratta dal libro: “Il Baule dei Segreti. La Storia delle due bambine sopravvissute ad Auschwitz”.

Martedì 29 gennaio alle 16, visita guidata all’Archivio storico delle scuole Carducci, alla scoperta dei documenti relativi ai deportati imolesi protagonisti delle Pietre d’inciampo. In questa occasione gli alunni della scuola “Innocenzo da Imola” (IC2) vestiranno i panni di cicerone e accompagneranno i visitatori.

A Crevalcore , sabato 25 gennaio alle 17.30, Giuliana Fornalè, Presidente ANED di Bologna terrà la conferenza “Cara Nella…”, storia della famiglia Baroncini e dell’esperienza delle donne nel campo di concentramento di Ravensbrück. Alla conferenza parteciperà Eligio Roveri, figlio di Lina Baroncini. L’incontro si terrà al Piccolo Teatro, che ospita anche la mostra “Frida e le altre”, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nelle seguenti giornate: sabato 25 gennaio, domenica 26 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio.

Il Comune di Loiano ha organizzato un incontro per ricordare la figura di Etty Hillesum dal titolo “Oltre il filo spinato, uno spicchio di cielo”, a cura di Floriana Naldi, che si terrà lunedì 27 gennaio alle 18 nella Sala del Consiglio del Municipio. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.

A Monterenzio, domenica 26 gennaio alle 16.30 proiezione del film “Il rivolo rosso dell’anima” documentario di Stefano Ballini, che sarà presente, al Cinema Teatro Lazzari. Ingresso gratuito. Giovedì 30 gennaio alle 17, si terrà “Scrivere la memoria”, laboratorio di scrittura in Biblioteca per bambini/e dai 7 ai 10 anni, la prenotazione è obbligatoria. La lettura e l’attività si propongono di insegnare ai partecipanti l’importanza del ricordo. Info e prenotazioni: 051.6556104 – biblioteca@comune.monterenzio.bologna.it

A Medicina giovedì 30 gennaio alle 20.45, nell’ambito della rassegna cinematografica in Sala del Suffragio, proiezione “Anna Frank e il diario segreto. (Where Is Anne Frank)”, film d’animazione storica del 2021 diretto da Ari Folman.

A San Giovanni in Persiceto lunedì 27 gennaio alle 21, appuntamento al Teatro Fanin con “Il libro”, spettacolo teatrale liberamente ispirato al “Mein Kampf” di Adolf Hilter. Lo spettacolo è promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” e interpretato da studenti e studentesse. Ingresso gratuito.

A Pianoro lunedì 27 gennaio alle 20.15 nella Sala Conferenze Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini, serata di letture brani e poesie dal titolo “Oltre il filo spinato. Voci dalla memoria”. Leggono Martina Lelli, poetessa, Lucia Di Filippo, Assessora con deleghe a Pace, Diritti e Memoria. Due le proiezioni in programma: “Il viaggio di Fanny” martedì 28 gennaio alle 21 al Centro Giovanile Pianoro Factory; “La zona di interesse” giovedì 30 gennaio alle 17 alla Biblioteca S. Mucini.

A Valsamoggia domenica 26 gennaio alle 11.30 in piazza Garibaldi a Bazzano, appuntamento con “10.12.1948”, evento teatrale a cura di Teatro delle Ariette, Collettivo La Notte. Una riflessione sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, redatta il 10 dicembre 1948, per immaginare un presente di pace, democrazia e libertà. Info e prenotazioni 051.6704373 – 6704819. WhatsApp 338.8389138 – www.teatrodelleariette.it

Lunedì 27 gennaio alle 17 alla Rocca dei Bentivoglio (Bazzano), “Alle radici dell’antisemitismo: l’anti giudaismo cristiano”, conferenza a cura di Università Primo Levi. Interviene il prof. Guido Armellini, docente Università Primo Levi, scrittore e membro del direttivo dell’Associazione “Biblia”.

Venerdì 31 gennaio alle 21 al Teatro Calcara (Crespellano) va in scena “Boxeur”, uno spettacolo che parla di boxe, coraggio, antifascismo e anti-nazismo. Info e biglietteria www.teatrodelletemperie.com

Sabato 1° febbraio alle 21 al Teatro TaG di Granarolo dell’Emilia “Rapporto su La Banalità del Male”, dal testo di Hannah Arendt, con Sandra Cavallini. Ingresso a offerta libera, devoluto a favore dell’ANPI, fino a esaurimento posti.

La Mediateca di San Lazzaro di Savena , domenica 26 gennaio alle 16.30, ospita un intervento musicale a cura di Orchestra Senzaspine con letture tratte dal romanzo “La storia” di Elsa Morante, a cura di Lucia Gadolini – Compagnia del Teatro Dell’Argine, con il Duo Violoncello Pianoforte, Violoncello Tiziano Guerzoni, Pianoforte Martina Sighinolfi. A seguire, inaugurazione della mostra fotografica “Il treno della memoria – Viaggio alla ricerca dell’essenziale” a cura di Gabriele Fiolo, con installazione curata da ANED Bologna e da studenti e studentesse dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani. Visitabile fino al 9 febbraio.

Venerdì 24 gennaio alle 20.45 a Castello d’Argile (Sala polifunzionale “Non ti scordar di me”) presentazione di “Athos – Una storia documentaria” a cura di Fabrizio Tosi. Il libro è stato realizzato nel centenario della nascita di Athos Stanghellini, nato a Castello d’Argile il 9 gennaio 1925, assassinato a Gusen, sottocampo di Mauthausen il 26 aprile 1945. A tutti gli intervenuti sarà donata la storia di Athos Stanghellini.

Sabato 25 gennaio a Castel Maggiore , nell’ambito della stagione teatrale Agorà, va in scena “In quelle tenebre” progetto e lettura di Rosario Tedesco, con Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco. Ingresso libero, prenotazione consigliata. Info e prenotazioni: biglietteria.teatri@renogalliera.it | tel., sms o WhatsApp 333.8839450.

Per raccontare le diverse sfaccettature della Resistenza, Agorà propone inoltre la rassegna “Scrivere Libertà”. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione: domenica 23 marzo alle 18 “Radio Clandestina”, Ascanio Celestini a Pieve di Cento. Sabato 29 marzo alle 21 “Due soldi di cioccolata”, Rossella Dassu ad Argelato. Sabato 5 aprile alle 21 “Razza partigiana”, Wu Ming 2, Egle Sommacal, Stefano Pilia, Paul Pieretto e Federico Oppi a Castel Maggiore. Sabato 26 aprile alle 21 “Vite libere” a cura di Donatella Allegro a Castel Maggiore (programma dettagliato sul sito dell’ Unione Reno Galliera ).

Domenica 26 gennaio alle 14.30 al parco di via Villani a San Vincenzo di Galliera si terrà l’intitolazione del Giardino della Memoria. L’iniziativa sarà accompagnata da letture a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Lunedì 27 gennaio alle 20.45 all’Auditorium “Le Scuole” a Pieve di Cento è in programma la conferenza di Fabrizio Tosi (ANED Bologna) “Tracce di Memoria”. L’incontro ha per oggetto l’odissea di Renzo Rodondi, medico pievese, tra Mauthausen, Auschwitz e Buchenwald. Tosi presenterà anche il progetto di una pubblicazione sugli internati militari pievesi, frutto delle sue ricerche d’archivio.

Venerdì 24 gennaio alle 21 nella Biblioteca comunale L. Arbizzani di San Giorgio di Piano , si terrà la conferenza “La deportazione femminile. Storie di donne”, con Giuliana Fornalè, storica e presidente ANED Bologna – Eligio Roveri, figlio di Angela Baroncini detta Lina, sopravvissuta al lager di Ravensbrück. Nell’occasione verrà presentata la mostra “Non era giusto non fare niente. La Resistenza della famiglia Baroncini”, visitabile in Biblioteca fino al 7 febbraio. Attraverso un allestimento formato da immagini e pannelli informativi, la mostra ripercorre la vicenda delle oltre 130.000 donne, di più di 40 nazioni, deportate nel campo di sterminio di Ravensbrück, a nord di Berlino, con un focus particolare sulla storia della famiglia Baroncini di Bologna.

Ad Anzola dell’Emilia, lunedì 27 gennaio alle 20.30 nella sala polivalente della Biblioteca in piazza Giovanni XXIII, verrà proiettato il film “La zona di interesse” di Jonathan Glazer, ingresso gratuito.

A Molinella, lunedì 27 gennaio alle 18.30 e alle 21, evento speciale al Cinema Teatro Massarenti con la proiezione del film documentario “Liliana” dedicato a Liliana Segre, che per l’occasione esce in prima visione contemporanea in diverse sale italiane.

A Calderara di Reno , venerdì 31 gennaio alle 21 al Teatro Spazio Reno, “Dal campo di calcio ad Auschwitz – Storia di un allenatore ebreo e della sua famiglia. La storia di Arpad Weisz” di e con Davide Giandrini. Ingresso gratuito e senza prenotazione.

L’Amministrazione comunale di Malalbergo ha organizzato un evento rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado che si terrà il 27 gennaio, dal titolo “Io alla tua età…vivevo la guerra”.

A Ozzano dell’Emilia, venerdì 24 gennaio a cura del Centro giovanile Go villaz, dalle 19.30 alle 22.30, evento rivolto a ragazzi/e dagli 11 a 19 anni “Un tè di riflessione: insieme per la Memoria”. Per info: centralegiovanile@gmail.com. Sempre il 24 gennaio alle 20.30 nella Sala Raparelli (via degli Orti 16/A), presentazione del libro “Gli eroi della Shoah. Storie dei Giusti tra le nazioni”, Morellini ed. Saranno presenti Sara Rattaro (curatrice del libro), Connie Bandini, Francesca Monaco e Chiara Valseschini, tre delle autrici che hanno contribuito alla stesura del libro. A dialogare con le Autrici, l’editore del libro Mauro Morellini. Evento gratuito e aperto al pubblico. Per info: 051.791370 – email biblioteca@comune.ozzano.bo.it

L’Amministrazione di Sala Bolognese ha organizzato una serie di attività rivolte alle scolaresche, che si concluderanno il 9-11 maggio con il viaggio a Mauthausen con l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED).

Diversi i momenti di incontro e riflessione organizzati a Castel San Pietro Terme , ne segnaliamo alcuni: domenica 26 gennaio alle 17 al Cassero Teatro Comunale lo spettacolo “Lettere di Tedeschi ovvero Il gelataio di Amburgo e altre grigie storie” della compagnia Teatro La Baracca, tratto da “I Sommersi e i Salvati” di Primo Levi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza con prenotazione entro le ore 12 del 24 gennaio al Servizio Cultura del Comune: tel. 051.6954112-150-159 – email cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Lunedì 27 gennaio alle 10, nell’area vicino alla chiesetta di via Scania 350, cerimonia “Un fiore per Enrica e un ricordo di Emilio e Massimo Zamorani”, rivolta a tutta la cittadinanza e alle scuole. Alle ore 18 alla biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme, Roberto Matatia presenta il suo ultimo libro “Dal fondo della notte. Diario di un Imi 1943”. Alle 18.45 e alle 20.45 appuntamento al Cinema Teatro Jolly per la presentazione e proiezione di “Liliana”, film documentario, che racconta la straordinaria storia della senatrice a vita Liliana Segre, diretto da Ruggero Gobbai. L’ingresso è a pagamento. Per informazioni: cinemajolly.cspt@gmail.com

Il programma prosegue domenica 2 febbraio alle 16.30 alla Sala Sassi (via Fratelli Cervi, 3) con “Storie di ebrei castellani durante le leggi razziali 1938-1945”, conversazione con Eolo Zuppiroli.

A Sasso Marconi martedì 28 gennaio alle 11 all’Istituto Professionale per l’Agricoltura “B. Ferrarini”, commemorazione di Alfonso Canova, cittadino di Sasso Marconi riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato sei cittadini ebrei dalla deportazione nei campi di concentramento. La cerimonia sarà accompagnata dalla lectio magistralis dello storico Filippo Natali.

A Casalecchio di Reno venerdì 24 gennaio alle 21 al Teatro Laura Betti va in scena “Impronte dell’anima”, spettacolo di teatro civile e di testimonianza che racconta lo sterminio delle persone disabili nel periodo nazista. Gli interpreti dello spettacolo sono gli attori-di-versi della Compagnia Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt. Martedì 28 gennaio alle 20, la Casa della Conoscenza ospita “Della compassione di Rosa Luxemburg”, antologia di lettere, poesie e immagini per ricordare la figura di Rosa Luxemburg: rivoluzionaria, internazionalista e pacifista. Drammaturgia a cura di Edvige Ciranna.

Lunedì 27 gennaio a Zola Predosa le studentesse e gli studenti delle Scuole F. Francia assisteranno alla proiezione del film “Un sacchetto di biglie”.