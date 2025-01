Sarà interamente dedicato all’IA generativa, il MNTF – Music and New Technologies Forum 2025, curato da Flavio Grilli per Creative Hub Bologna e ospitato dal Comune di Bologna, in programma domani venerdì 24 e sabato 25 gennaio in Salaborsa.

Un’edizione con un focus speciale che indaga come l’intelligenza artificiale generativa stia rapidamente rivoluzionando l’industria musicale e le industrie creative in uno scenario che apre nuove strade per la creazione artistica e modifica profondamente i modelli di business, ridefinendo le interazioni tra artisti e fan.

L’applicazione dell’IA generativa nella musica, nel design e nelle arti visive pone sfide e offre opportunità significative che riguardano sia i professionisti del settore privato che gli operatori pubblici.

La due giorni del MNTF è promossa nell’ambito del Programma CTE.COBO, Casa delle Tecnologie Emergenti per il FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata in collaborazione con il Comune di Bologna, settore Cultura e creatività nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco e del programma IncrediBOL!

Ruotando intorno all’IA generativa, i temi centrali del forum sono: i Modelli di business innovativi ovvero come l’IA sta trasformando il modo in cui gli artisti creano, distribuiscono e monetizzano la propria musica; la Creatività potenziata e i nuovi strumenti a disposizione dei musicisti e degli artisti visivi per dare vita a opere uniche e originali; l’Interazione con il pubblico e come l’IA può personalizzare l’esperienza d’ascolto e creare nuove forme di engagement con i fan; i Diritti d’autore e l’etica in una discussione sulle implicazioni legali e etiche dell’utilizzo dell’AI nella creazione artistica.

Il forum è gratuito e aperto a tutti, fortemente consigliato a chi opera nella cultura e a studenti che vogliono intraprendere una professione nelle ICC.

A questo link il modulo di iscrizione: https://forms.gle/hBHtVVSXDYwa4B5L9

Programma

Venerdì 24 gennaio, ore 10, Auditorium Biagi:

tavola rotonda con esperti del settore

Enzo Mazza CEO FIMI, Enrico Pugni Business Development Director di Warner Music Italy, Riccardo Ancona, ricercatore al Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, Emanuela Teodora Russo presidente associazione Note Legali, Nicolas Sassoli CTE.COBO Casa delle Tecnologie Emergenti, sono gli ospiti della mattina del primo giorno del Forum che si confronteranno sulle opportunità e le sfide poste da queste tecnologie in continua evoluzione.

Alle 14, Auditorium Biagi:

Public talk dedicato a startup e PMI innovative con Rossella Lo Faro PR and Digital Communication Manager FIMI e Giulio Mazzoleni Music and Media Consultant-Artist Manager.

Un confronto aperto con due professionisti del settore, per avere indicazioni e linee guida su come impostare un progetto nel Music Biz, presentare la propria realtà imprenditoriale e trovare un contatto con investitori, incubatori e player nazionali e internazionali.

Sabato 25 gennaio, ore 10, Auditorium Biagi:

tavola rotonda con diversi approcci disciplinari

Luca Pierantoni ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Università di Bologna, Francesco Bianchini associato Dipartimento di Filosofia Università di Bologna, Elena Macchioni associata Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università di Bologna, Emanuela Teodora Russo, presidente dell’Associazione Note Legali.

Alle 14, in sala della Musica:

laboratorio filosofico a cura dell’associazione Filò

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando molti ambiti dell’esistenza umana, fra i quali quello dell’arte e della creatività in generale. Questa rivoluzione, a prescindere dai suoi esiti porta con sé nuove domande, ma fa anche rinascere l’attenzione per delle domande che nuove non sono. Così “può un’AI creare arte?” s’intreccia con l’antica domanda “che cos’è l’arte?”, “può una macchina essere creativa?”, si fonde con la questione della creatività stessa, “è giusto che l’AI sfrutti il lavoro di autori umani?”, riaccende il dibattito sul ruolo e sui diritti dell’autore/trice.

Modera le due giornate Laura Gramuglia, speaker, dj, autrice, storyteller e operatrice culturale. Tra le sue pubblicazioni “Rocket Girls – Storie di ragazze che hanno alzato la voce”, tradotto in Brasile e oggi premiato podcast e laboratorio didattico nelle scuole. È formatrice sulle tecniche di comunicazione e uso della voce. È tra le referenti del collettivo Equaly per combattere la disparità di genere nell’industria musicale. È direttrice artistica del festival La città delle donne.

Maggiori info al link: https://bologna-creativehub.it/mntf-music-and-new-technologies-forum/



MNFT Music and New Technologies Forum 2025 è promosso da Creative Hub Bologna: uno spazio in Zona Roveri a Bologna dove confluiscono startup, aziende ed individui di talento provenienti dai settori creativi e tecnologici insieme a istituzioni accademiche e di formazione, con l’impegno di una stretta collaborazione e di un beneficio reciproco. CHB fornisce un ecosistema unico e dinamico mediante partners fisici (in presenza) e virtuali (a distanza). Particolare enfasi è posta sulla internazionalizzazione, aspetto cruciale che ottimizza collegamenti e opportunità per tutti i soggetti coinvolti. La mission di CHB è quella di andare in aiuto ai singoli soggetti attraverso un approccio collettivo.