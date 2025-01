Kerakoll Group nomina due nuovi manager e completa così la nuova squadra di vertice all’interno della sua struttura organizzativa. Le nomine riguardano le due figure a capo, rispettivamente, dell’area Internazionale e dell’area Ricerca & Sviluppo, rispondendo all’obiettivo di dare ulteriore impulso al percorso di crescita del Gruppo.

In particolare, nel ruolo di nuovo Chief International Business Unit (CIBUO) del Gruppo viene nominato Marco Righi, che avrà principalmente la responsabilità di sviluppare e coordinare l’attività delle sette nuove Region in cui opera Kerakoll (APAC, UK/NL/Nordics, DACH, West Europe, MEA & GCC, East & South, Brazil). La creazione della neonata divisione potenzierà il processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la presenza di Kerakoll sui mercati internazionali, che nel 2023 hanno fatto registrare il 41% dei ricavi totali, pari a 316 milioni di euro.

Federico Menta viene, invece, chiamato ad assumere la carica di nuovo Chief Research&Development (CR&DO), con la responsabilità di guidare le attività di ricerca, sviluppo e controllo qualità, pilastri fondamentali per un Gruppo come Kerakoll che fa dell’innovazione e della sostenibilità due tratti distintivi del suo DNA e investe il 2,6 % del fatturato in R&D e assistenza tecnica. L’azienda, a livello di Gruppo, ha all’attivo 69 linee per un totale di oltre 6.000 referenze di prodotti per la Posa, l’Edilizia e le Superfici.

“Siamo entusiasti di accogliere nel nostro team due professionisti del calibro e dell’esperienza di Marco e Federico” – ha dichiarato Marco Zini, Group CEO di Kerakoll – “Con il loro ingresso e con il contributo che sapranno darci in termini di visione e di capacità gestionale, Kerakoll rafforza ulteriormente la sua struttura manageriale e la sua identità di Gruppo che punta ad avere una presenza sempre più importante nei mercati internazionali e che, anche in linea con il suo essere Società Benefit certificata B Corp, rinnova l’impegno crescente verso l’innovazione e la sostenibilità”.

Marco Righi, laurea in Ingegneria Civile Strutturale al Politecnico di Milano, MBA in SDA Bocconi e Program International Leadership a INSEAD, ha maturato una pluriennale esperienza in ruoli di responsabilità a livello internazionale nel settore dei materiali da costruzione.

Dopo aver iniziato la sua carriera nella consulenza e poi nel settore Oil & Gas, nel 2002 è entrato in Lafarge Roofing, oggi BMI Group, dove ha ricoperto il ruolo di Sales & Market Development Director USA, Asia, Sud Africa e Russia e ha partecipato a diversi progetti M&A. Sempre in BMI (ex Braas Monier), dal 2008 ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite & Marketing Italia, per poi diventare CEO Monier Roofing Components in Germania. Dal 2013, nello stesso gruppo BMI, ha assunto il ruolo di Regional President Asia Pacific e Amministratore Delegato Malesia, con base a Kuala Lumpur, dove ha fatto parte del team IPO per la quotazione del Gruppo alla Borsa di Francoforte. Dal 2018 è stato Regional President Asia Pacific e Managing Director Cina e Malesia per Hilding Anders International AB, società svedese parte del portafoglio del fondo di investimenti KKR.

Federico Menta, laureato in Chimica Industriale all’Università di Parma, ha avuto un percorso di crescente responsabilità in PPG, multinazionale americana leader nello sviluppo e produzione di vernici. Dopo aver iniziato in Intercast Europe come R&D Leader, nel 2011, dopo l’acquisizione da parte di PPG, è stato promosso Direttore Associato R&D negli Stati Uniti, a Pittsburgh, guidando team globali nello sviluppo di polimeri e vernici ottiche. Dal 2014 è tornato in Italia come Global Director Dispersion Science per il settore Automotive Refinish Coatings e, dal 2019, Global Technical Director per vernici, adesivi e sigillanti nel settore Automotive OEM. Dal 2023, ha ricoperto il ruolo di Direttore di un segmento del Business Automotive, acquisendo ulteriore esperienza di gestione di portafoglio prodotti e progetti di innovazione.