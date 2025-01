Venerdì 24 gennaio prende il via XXL Piazza Libera, il progetto di Confcommercio Ascom che ha vinto il bando promosso dal Comune di Bologna per realizzare una manifestazione continuativa di sei mesi con occasioni di incontro, offerta culturale, sportiva, educativa e commerciale, animando di nuova vita l’area intorno al Cassero di Porta Galliera tutti i giorni e durante l’intera giornata con attività per grandi e piccoli, per una piazza viva, sicura, libera e pulita.

L’inaugurazione è prevista alle 17 di venerdì 24 gennaio, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna.

Ma la piazza sarà viva fin dalla mattina, infatti ogni mattina, alle 9 sono sempre previste le aperture del punto ristoro e della giostra per bambini installata grazie alla collaborazione dell’associazione Vivere la città.

Il programma

Alle 15 di venerdì 24 partirà la Maratona Matta in collaborazione con l’associazione Capire, mentre dalle 16.30 alle 18.30 è previsto lo spettacolo laboratorio di bolle giganti de La Dama Dorè.

Alle 17, in concomitanza con l’inaugurazione, inaugura anche un nuovo format radio, on air direttamente dalla piazza: Punto radio XXLive con Emilio Marrese per Radio Nettuno.

La prima giornata proseguirà alle 18 con lo spettacolo di arti circensi In cammino Berto di strada in collaborazione con Arterego, mentre dalle 20.30 alle 23 è previsto un dj set Funky XX con Dj Zeta e Piero Casanova.

Per sabato 25 gennaio il programma è altrettanto ricco di attività. Oltre al bar e alla giostra per bambini, sempre aperti ogni giorno dalle 9 alle 23, dalle 10 è previsto il laboratorio di circo in collaborazione con Arterego, mentre dalle 12 parte il Punto radio XXLive. Alle 15.30 torna lo spettacolo laboratorio di bolle giganti de La Dama Dorè, mentre alle 17 è il turno dei giochi di strada con Lulù e Marco a cura di ComunicaMente. Dalle 20 Open Mic con le crew di Bologna in collaborazione con Associazione Micro_BO.

Domenica 26 si parte alle 10 con i giochi di una volta con Andrea e Marco a cura di ComunicaMente, dalle 12 torna Punto radio XXLive con Emilio Marrese, mentre alle 15 protagoniste della piazza le bolle giganti de La Dama Dorè. Dalle 17 c’è Poetry in the street a cura di Rossella Consoli e Luca Squatrito in collaborazione con Arterego e dalle 19 Dj set lounge in collaborazione Micro_Bo.

Grazie al coordinamento del programma delle attività a cura di Comunicamente di Simona Pinelli, XXL Piazza Libera si anima non solo nei weekend, ma anche durante tutti gli altri giorni della settimana. Per le prime due settimane, infatti, dal lunedì al giovedì, oltre all’apertura del bar e della giostra per bambini dalle 9 alle 23, tutti i pomeriggi, a partire dalle 16.30, orario di uscita dalle scuole, e fino alle 18.30 sono previste attività per bambini con Aics, Atlas e Csi, per chiudere poi la serata, fino alle 21, con un aperitivo in musica.

Per informazioni, consultare il programma delle attività: www.ascom.bo.it e profilo Facebook Confcommercio (Bologna).