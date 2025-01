Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale per sensibilizzare famiglie e adolescenti contro il bullismo e la violenza in rete. Lunedì 27 gennaio un convegno in Salaborsa organizzato dal Comune di Bologna insieme a Matteo Plicchi, papà di Vincent, in collaborazione con A.I.C.S. l’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting, è dedicato alla memoria di Vincent.

Il convegno, dal titolo Cyberbullismo e rischi virtuali. Come prevenire e intervenire in modo efficace, proverà a riflettere e ad affrontare il problema della diffusione della violenza e della discriminazione in rete e nei social network, soprattutto nel pubblico giovane, da diversi punti di vista e secondo l’interpretazione di varie discipline.

La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il convegno sarà anche trasmesso in diretta sul Canale YouTube Bologna Biblioteche.

Aprirà i lavori l’assessore a Scuola e Adolescenti Daniele Ara.

A seguire Elvis Mazzoni, professore associato dell’Università di Bologna esperto in Information and Communication Technologies (ICT), parlerà del rapporto tra famiglie digitale e della consapevolezza e del benessere per gli adolescenti.

Si parlerà anche della legge numero 71 del 29 maggio 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), con Elena Ferrara, la senatrice prima firmataria, che farà un quadro degli aggiornamenti legislativi per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e della sicurezza dei minori in ambiente digitale.

Andrea Bilotto, presidente di A.I.C.S., darà informazioni e consigli pratici su come intervenire in casi di cyberbullismo attraverso modalità operative nelle scuole e laboratori sull’empatia e la non violenza.

Giovanni Ziccardi, professore ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università di Milano, proverà a dare dieci regole di cybersecurity per tutelare i minori in rete.

Anna Prandina, avvocata esperta in cyberbullismo e in rischi legali online, approfondirà il discorso dal punto di vista legale, parlando della responsabilità civile e delle fattispecie di reato in casi di cyberbullismo.

Infine Luca Zacchi, psicologo esperto in educazione digitale e orientamento, parlerà della responsabilità personale e dell’attitudine mentale in relazione ai casi di cyberbullismo.

Alla mattinata parteciperanno anche Stefano “Mancio” Mancinelli, cestista, ex capitano della nazionale italiana di basket e della Fortitudo Bologna e Roberto Stefani Maestro di Muay Thai, Grappling, MMA: porteranno la loro diretta testimonianza diretta sull’importanza del ruolo dello sport nella crescita dei giovani e sulla capacità che la pratica sportiva ha di dare ai giovani gli strumenti per fronteggiare e gestire situazioni di difficoltà personale e relazionale con le altre persone.