“Il Tribunale per i minorenni è un tema fondamentale, un argomento che ci sta molto a cuore perché è la sede dove vengono tutelati diritti di bambini e famiglie.”

Anche in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Coa di Bologna ha posto l’attenzione su un argomento molto sentito nel mondo della giustizia bolognese e in città: la sistemazione provvisoria del Tribunale per i minori alle ex scuole Besta con destinazione finale poi in zona Fiera.

“Il Tribunale per i minorenni è una costante delle nostre adunanze – ha detto Chiara Rodio, Tesoriere Coa Bologna -. Luoghi e spazi adeguati sono una condizione necessaria a tutelare i diritti dei più fragili”.

“C’è un confronto aperto con la Presidente Tomei. Abbiamo già in programma un incontro negli uffici di via Altabella dove il Tribunale si sposterà a breve, quanto meno per la parte civile, mentre il penare rimarrà negli uffici di via Pratello – ha spiegato Antonella Rimondi, referente della Commissione Penale del Coa di Bologna -. L’impegno comune è quello di collaborare per rendere attivi e funzionanti nel modo migliore gli uffici a servizio della società civile”.

“Riuscire a fare a Bologna gli spostamenti, che si dovrebbero fare con quanto stanzia lo Stato, è praticamente impossibile ma con un po’ di fatica risolveremo anche questo problema” ha sottolineato Flavio Peccenini, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.