Innalzare il livello di sicurezza nel quartiere Bolognina con azioni di contrasto e prevenzione dei fenomeni di microcriminalità. E’ quanto è emerso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura il 14 gennaio scorso, in seguito al quale la Questura di Bologna ha ritenuto necessario imprimere maggior impulso all’attività di controllo del territorio nella zona.

Gli eventi criminosi, condotti da persone che vivono una situazione di forte marginalità e degrado sociale, influiscono in modo negativo sulla quotidianità che la cittadinanza vive nel quartiere, portando dunque ad una importante ricaduta in termini di sicurezza percepita.

Da qui arriva la decisione di predisporre dei servizi di pattugliamento appiedato, garantiti a rotazione secondo un calendario organizzato settimanalmente d’intesa con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Bologna.

La turnazione sarà organizzata su due turni e assicurerà, nella fascia oraria 8-20, massima visibilità, presidio e controlli in zona. Le attività e i servizi saranno, infatti, mirati a garantire un presidio costante e dinamico dell’area, al fine di contrastare le attività illegali e le criticità emergenti, con particolare attenzione alle aree che risultano maggiormente esposte al degrado sociale, tra cui: Via Matteotti, Piazza dell’Unità, Via Albani, Via Tibaldi, Via F. Bolognese, Via di Vincenzo, Via dall’Arca, Via S. Serlio, Via Serra e zone circostanti.

Le parole del Questore Antonio Sbordone: “Stiamo profondendo ogni sforzo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel quartiere Bolognina. L’impiego di pattuglie appiedate, valutato in sede di comitato, corrisponde alle esigenze di disporre di strumenti più duttili e riteniamo più efficaci e che garantiscano una maggiore vicinanza alla cittadinanza. Tali strumenti si integrano con altre tipologie di servizi in atto.”