Conosceva da anni l’indagato il quale a causa di una infatuazione non corrisposta aveva iniziato a perseguitarla, presentandosi nei luoghi frequentati dalla donna, arrivando ad appostarsi in auto, quasi quotidianamente sotto l’abitazione della stessa. È addirittura arrivato a minacciarla riferendo che le avrebbe piazzato una bomba a casa.

Un atteggiamento ossessivo e assillante che non ha risparmiato nemmeno la figlia della vittima seguita negli spostamenti ed in una occasione anche rincorsa per strada. Motivi questi che hanno cagionato a madre e figlia un perdurante e grave stato d’ansia e di paura ingenerando in loro un fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti. Condotte persecutorie quelle compute dall’uomo nei confronti delle vittime, a seguito delle quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Novellara a cui la donna nel corso di una lunga deposizione ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un 54enne abitante in un comune della bassa reggiana in ordine al reato di atti persecutori con l’aggravante di aver commesso il fatto anche ai danni di una minorenne.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri della stazione di Novellara ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare divieto di avvicinamento alle vittime, prescrivendogli di non avvicinarsi alla loro abitazione e ai luoghi dalla medesima frequentati, mantenendo una distanza di 1500 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con le persone offese disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito l’altro pomeriggio, dai carabinieri della stazione di Novellara che hanno condotto le indagini.

I Carabinieri della stazione di Novellara, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, vi hanno dato esecuzione sottoponendo al provvedimento cautelare l’uomo. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.