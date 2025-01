Con l’opera seconda da regista del noto attore americano Johnny Depp ‘Modì – Tre giorni sulle ali della follia’ – dopo Il coraggioso del 1997 – prende il via mercoledì prossimo 29 gennaio alle 21 presso il Cinema Teatro Comunale Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano la terza e ultima parte della rassegna di cinema d’essai “Festival!”, curata da ATER Fondazione e che durerà fino al prossimo 2 aprile. Ingresso unico 5€, abbonamento 5 film a scelta € 20,00.

Parigi, 1916. Amedeo Modigliani, dopo aver distrutto la vetrina del Caffè Le Dome, è in fuga. Da quel momento, nel corso di tre giornate, cominciano le sue incredibili avventure. Johnny Depp torna alla regia con un film che, in una deriva sconnessa, risulta autentico ed interessato a scoprire il valore dell’esistenza, avvalendosi di un cast all stars tra cui Riccardo Scamarcio nella parte di Modigliani, Luisa Ranieri e Al Pacino.

Informazioni biglietti e abbonamenti

Tel. 0536/304034 – info@cinemateatromacmazzieri.it – www.cinemateatromacmazzieri.it

Whatsapp 333/2455578 – Fb e Instagram