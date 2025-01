Molto nuvoloso con precipitazioni moderate che insisteranno dalle prime ore della mattina sui rilievi del settore occidentale. Nel pomeriggio si prevede una estensione delle piogge verso i rilievi centrali e una loro ulteriore intensificazione fino forti, anche a carattere di rovescio o breve temporale durante la sera-notte. In pianura precipitazioni deboli irregolari. Zero termico abbondantemente sopra i 2000 metri.

Temperature minime in lieve flessione comprese tra 3 e 7 gradi. Massime tra 7/10 gradi della pianura occidentale e i 15 gradi della pianura centro-orientale. Venti in prevalenza meridionali, moderati o forti sui rilievi sulla Romagna e zona costiera. Mare da poco mosso a mosso sotto costa, mosso al largo con ulteriore aumento in serata.

(Arpae)