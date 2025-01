Una nuova opportunità per le ragazze e i ragazzi da 12 a 17 anni si terrà al castello da domani 28 gennaio, il 30 gennaio e a febbraio (nei giorni 4, 6, 11, 13, 18, 20).

Si tratta della seconda edizione del corso “Un castello di fumetti”, realizzato dal noto fumettista Stefano Landini, che ha disegnato per Marvel, Dc Comics, Sergio Bonelli Editore, Glénat, IDW, Lucas Film.

Il corso, promosso dall’Assessorato alla Cultura con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena, prevede otto incontri dalle 17 alle 19 per imparare le basi del linguaggio del fumetto e le tecniche necessarie per costruire una tavola completa, dalle singole vignette al progetto finale.

Sarà un’occasione unica per entrare in contatto con un professionista di fama internazionale, imparando non solo una nuova abilità creativa, ma anche il valore del lavoro di gruppo.

Il corso è gratuito ma con iscrizione obbligatoria al numero 059 416277 o via e-mail a castello@comune.formigine.mo.it.