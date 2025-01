Si è svolto sabato 25 e domenica 26 gennaio presso lo Sporting Club Sassuolo la quarta edizione della Winter Cup, torneo di tennis giovanile con formula rodeo. I partecipanti sono stati 71 bambini divisi su 4 categorie, under 10 e 12 maschile e femminile, con ampia partecipazione degli atleti emiliani da Modena e Bologna, e alcuni “infiltrati” da Firenze e Mantova. Un vero successo per il circolo sassolese, che per questa edizione ha visto impegnati tanti giocatori di livello altissimo e sfide incredibili.

Nella categoria under 10 maschile conquista il titolo Alessandro Serra Zanetti tesserato per lo Sporting Club Sassuolo ma “cresciuto” al Tennis Modena, che in finale ha sconfitto Gianmarco Abbruzzese del Club La Meridiana; così come al Club La Meridiana è andata la finale under 10 femminile dove Micol Foggia ha avuto la meglio su Martina Pinti.

Nella categoria under 12 trionfa Mauà Soncini del Circolo Equitazione di Reggio Emilia, che ha strappato il titolo solo al tie – break del terzo set, battendo 3/5 4/1 7-1 il mantovano Samuele Ancellotti del Circolo Tennis San Giorgio, partito dal tabellone di qualificazione. Nella rispettiva categoria femminile successo per Victoria Vivi del Tennis Club Saliceta di Modena che in finale si è trovata Gisele Dallari dello Sporting Club Sassuolo e ha vinto per 5/4 5/4.

Prossimo appuntamento al Club sarà la tappa under 14 e 16 della Winter Cup, sempre femminile e maschile, che prenderà il via sabato 22 febbraio con formula rodeo e vedrà impegnate le categorie superiori. Le iscrizioni per tutti i giocatori sono già aperte sul sito della Federtennis.