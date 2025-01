Giornata di super lavoro per i tecnici del Comune di Albinea, la Polizia municipale dell’Unione Colline Matildiche e i volontari della protezione civile. A causa delle fortissime raffiche di vento, che hanno colpito il territorio, si sono verificati alcuni distacchi di rami e caduta di alberi per i quali si è dovuto intervenire. A parte piccole interruzioni su carreggiate e ostruzione di parcheggi, non si sono registrati né feriti né particolari danni alle cose.

Già nella giornata di ieri era stata diramata ai cittadini l’allerta meteo arancione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna, inoltre questa mattina, per sicurezza, sono stati chiusi i parchi pubblici.

I principali interventi, ad opera della Provincia, sono stati sulla strada per Scandiano e su quella per Regnano, a causa di alberi sulla carreggiata. Il Comune è intervenuto a Montericco, Borzano e Broletto, anche qui con la rimozione di alberi caduti. Altri alberi caduti fuori dalla sede stradale al momento sono in corso di rimozione.

Infine Ausl comunica che l’accesso al parcheggio dell’ex ospedale di Albinea è al momento ostruito da un grosso tronco.