Nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio, l’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Modena ha espresso parere favorevole unanime alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’Azienda USL Mattia Altini. Si tratta di un passaggio previsto dalla procedura regionale di nomina dei nuovi Direttori Generali, a seguito del quale l’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna adotterà il provvedimento.

In apertura il Presidente della CTSS Massimo Mezzetti ha espresso il proprio ringraziamento al dottor Claudio Vagnini e alla dottoressa Anna Maria Petrini per il lavoro svolto in questi anni, “in particolare ringrazio e faccio i miei auguri a quest’ultima per l’incarico così importante che andrà a ricoprire a Bologna, e al dottor Vagnini, un augurio per il suo futuro personale e professionale e un ringraziamento per quanto fatto in questi anni”. Rispetto ai futuri direttori, Luca Baldino per l’AOU e Mattia Altini per l’AUSL, Mezzetti ha sottolineato come siano due figure “di comprovata esperienza che hanno condiviso un periodo importante di servizio svolto presso la Regione, il primo alla Direzione generale dell’Assessorato e il secondo come responsabile dell’Assistenza ospedaliera, sperimentando la possibilità e la capacità di lavorare insieme, che credo sia un elemento importante per la nostra rete ospedaliera e territoriale”.

Anche il vicepresidente CTSS Fabio Braglia, sottolineando la delicatezza del periodo di cambiamento e le sfide che la sanità sta affrontando, ha espresso il massimo supporto ai futuri DG, “come dice il Presidente, sono due figure di alta professionalità e con loro potremo lavorare bene. Il dispiacere c’è – ha poi osservato nel suo ringraziamento ai DG uscenti – un’attenzione importante al territorio come in questi ultimi anni non c’è mai stata, grazie veramente di cuore perché avete lasciato il segno. Da parte nostra, assicuriamo l’attenzione da parte dei Comuni ai progetti già avviati per la nostra sanità, affinché siano messi a terra e sia garantita la continuità”.

A turno i Sindaci dei comuni capodistretto e, per il volontariato, Sighinolfi (Presidente Comitati consultivi misti), sono intervenuti per ringraziare i DG uscenti. Con i propri interventi Righi (Carpi), Muratori (Vignola), Barani (per conto del Sindaco Gargano di Castelfranco Emilia), Mesini (Sassuolo) hanno sottolineato le importanti progettualità portate avanti nei vari territori dall’Azienda USL diretta in questi anni da Anna Maria Petrini, sottolineando il clima di costante collaborazione, l’appoggio e l’attenzione reciproca tra l’Azienda Sanitaria e le varie realtà con i loro bisogni, un percorso che ha consentito di realizzare investimenti strategici ed innovativi e migliorare i servizi per i cittadini. Al contempo hanno augurato il benvenuto ai DG nominati dalla Regione: evidenziando il momento di difficoltà della sanità pubblica, sia dal punto di vista del sottofinanziamento, sia per la mancanza di personale in alcuni ambiti, i Sindaci hanno espresso la propria disponibilità ad accogliere le nomine e a lavorare con i futuri DG assicurando la propria collaborazione per assicurare continuità ai progetti in corso.

La dottoressa Petrini ha voluto ringraziare tramite la CTSS tutti i Sindaci e i soggetti del territorio modenese, a tutti i livelli, e in particolare anche tutti i professionisti sanitari. È stata, ha detto, una “esperienza straordinaria nella collaborazione e condivisione degli obiettivi. Quello portato avanti insieme è un impianto, molto apprezzato dal livello regionale, che dà l’opportunità di mettere il cittadino al centro del nostro operato, questo è stato l’orizzonte del grande lavoro delle reti cliniche provinciali e dell’integrazione delle piattaforme organizzative, un progetto a cui hanno lavorato oltre 500 professionisti di tutte le tre aziende sanitarie. Questo è cruciale per la sanità del futuro, non possiamo più avere frammentarietà nei nostri percorsi. Porterò questa importante esperienza modenese nel mio futuro”. Ringrazio tutta la mia Direzione Strategica per l’impegno e la sintonia di questi anni, la collaborazione e il supporto che non hanno fatto mai mancare di fronte a tutte le sfide della sanità di oggi.

Anche il dottor Vagnini ha ricordato l’importanza delle figure della direzione strategica delle due aziende che garantiranno la continuità in questo passaggio di direzione, “abbiamo lavorato insieme – ha ricordato – anche nei momenti più burrascosi; quello che c’è stato tra gli operatori sanitari e i nostri amministratori è stata una relazione solida, che ci ha supportato. Continuerò a impegnarmi per il sistema pubblico perché è quello che mi ha guidato per tutta la vita”.

La seduta si è conclusa con l’approvazione della nomina proposta dalla Regione Emilia-Romagna del DG Ausl Mattia Altini e il rinnovo degli auguri di buon lavoro per chi assumerà nuovi incarichi.