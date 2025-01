E’ stata consegnata nella sede del CORE una donazione da parte di Dow Italia alla Fondazione Grade Onlus, sotto forma di materiale necessario per il reparto di Ematologia del Santa Maria Nuova.

Dow Italia, consociata di The Dow Chemical Company, è presente nel nostro Paese dal 1960. Con attività di business diversificate in cui si integrano scienza e tecnologia, oggi Dow Italia produce e commercializza materie plastiche, prodotti chimici di base e specialità. L’ampia gamma di prodotti e soluzioni tecnologiche disponibili soddisfa le esigenze dei clienti che Dow annovera in svariati mercati, tra cui food packaging, tapes, construction & infrastructure, consumer goods and appliances, home & personal care, medical.