Al via la seconda edizione di ecooS.lab | Missioni cooperative per la sostenibilità, il percorso formativo promosso da Legacoop Bologna, pensato per costruire cultura e pratiche innovative nell’ambito dell’economia sociale, coinvolgendo imprese, sindacati, istituzioni, mondo della ricerca e università.

Le sfide del futuro, le risposte dell’economia sociale

La seconda edizione di ecooS.lab si concentra su due temi cruciali per lo sviluppo sostenibile del territorio della Città Metropolitana di Bologna: la transizione energetica e l’attrattività del mondo del lavoro.

Lavoro: in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti, è fondamentale pensare a modelli di lavoro più inclusivi e sostenibili. ecooS.lab si propone di costruire proposte per rendere le imprese e il territorio più attrattivi per i lavoratori, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Energia: L'obiettivo è costruire modelli energetici di territorio più sostenibili, circolari, democratici e diffusi. Si tratta di un percorso che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni nella progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche innovative, puntando su fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica.

L’approccio cooperativo

ecooS.Lab, laboratorio cooperativo per l’economia sociale, adotta un approccio cooperativo, basato sulla costruzione di reti e alleanze multi-stakeholder. L’obiettivo è quello di creare un ambiente di confronto e scambio di conoscenze, in cui i partecipanti possano sviluppare progettualità insieme e trovare nuove soluzioni per lo sviluppo del territorio.

“Questo percorso rappresenta per noi un laboratorio di idee dove sperimentare nuove forme di collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità – ha sottolineato Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – Il progetto nasce dalle connessioni dell’Action Plan europeo sull’economia sociale e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 ed è un’opportunità per mettere in rete competenze ed esperienze maturate in contesti cooperativi, collaborativi e di interesse pubblico, al fine di affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo. Attraverso le due missioni centrate sull’energia e sul lavoro, vogliamo contribuire a costruire un futuro più sostenibile, equo e inclusivo. Siamo convinti che le sfide globali richiedano anche risposte locali e che l’economia sociale possa svolgere un ruolo chiave in questo processo creando valore economico e sociale per le persone e per il territorio”.

La nuova edizione è stata presentata nel corso di un evento online, aperto da Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna. All’incontro sono intervenuti Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio di Bologna; Anna Lisa Boni, assessora missione clima 2030 del Comune di Bologna; Gianluca Salvatori, segretario generale Euricse; Marco Panieri, presidente di Anci Emilia-Romagna; Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche Giovanili della Regione Emilia-Romagna.

Partnership

ecooS.lab | Missioni cooperative per la sostenibilità è promosso da Legacoop Bologna, in collaborazione con SCS Counsulting, Social Seed, Euricse, Impronta Etica, ANCI Emilia-Romagna e AlmaVico; con il patrocinio del Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e con il contributo della Camera di Commercio di Bologna.

Qui il programma completo della seconda Edizione di ecooS.lab.