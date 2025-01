Parchi chiusi a San Lazzaro di Savena: è quanto ha deciso, con la firma di un’apposita ordinanza, la sindaca Marilena Pillati in seguito all’allerta rossa per vento emessa dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna per l’intera giornata di oggi, martedì 28 gennaio. Fino alla conclusione dell’allerta meteo sarà quindi vietato sostare o transitare nelle aree verdi pubbliche. Chiuso anche il cimitero mentre è stato sospeso il bio mercato presso il centro Malpensa di via Jussi.

Le forti raffiche di vento che stanno insistendo sul territorio regionale stanno provocando alcune criticità in diverse zone di San Lazzaro, generando anche qualche disagio anche alla circolazione. In particolare in via Palazzetti (all’altezza del civico 14) si è scoperchiato il tetto di un capannone che ha invaso parzialmente la strada.

A causa della caduta di un albero si è resa necessaria la chiusura temporanea al traffico della via Emilia all’altezza del civico 480. Polizia Locale e tecnici del Comune sono a lavoro anche in altre zone delle città dove si sono verificate delle ostruzioni parziali di carreggiata o marciapiedi a causa della caduta di rami o alberi. Tra queste si segnalano le situazioni (in costante evoluzione) di via Virginia Woolf (intersezione via Jussi), via Idice 26, via Caselle (angolo via Stradelli Guelfi), via Emilia (località Campana), via Di Vittorio (angolo via Caselle), via Colunga 1/A, via Stradelli Guelfi (nei pressi di via Ristorone).

L’Amministrazione comunale raccomanda a tutti i cittadini di non sostare nei pressi di aree verdi, strade alberate e vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie. In questi luoghi è sconsigliato anche il parcheggio dei veicoli. Si consiglia di spostare e mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento (es. tende, vasi, arredi esterni) e fare molta attenzione a possibili cadute di oggetti dall’alto.

Secondo l’ultimo bollettino meteo, già a partire dalla mezzanotte i fenomeni ventosi dovrebbero attenuarsi. Si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti sul sito del Comune e sui canali social istituzionali (Facebook, Instagram e Telegram).