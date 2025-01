Il progetto InVITA sta per tagliare il traguardo dei due anni di attività ed è pronto a tracciare un bilancio del lavoro svolto.

Venerdì 31 gennaio, dalle 8.45 alle 12.45, la Sala Civica di Albinea (via Morandi 9) ospiterà l’incontro “InVITA: dove siamo, dove andremo”.

I partner si alterneranno per presentare i risultati della ricerca, condotta con la supervisione scientifica di AUSL IRCCS, e finalizzata a rilevare i bisogni delle persone affette da malattie inguaribili e delle loro famiglie, ma anche le risorse già presenti sul territorio su cui essi possono contare.

Risorse messe in campo dalle famiglie stesse, ma anche da numerose associazioni e servizi: una “rete di cura” che, se maggiormente conosciuta, potrà aumentare la sua efficacia e il suo impatto sul benessere dei cittadini.

“InVITA. Percorsi e azioni per la creazione di Caring Communities” è un progetto di rete, attivo dal 2023 nella provincia di Reggio Emilia, coordinato da CSV Emilia e portato avanti da una rete composta da Enti del Terzo Settore e Enti Pubblici (Unioni di comuni e Azienda Sanitaria Reggiana), che persegue l’obiettivo di attivare un nuovo modello di cura, che coinvolge e rende protagonista la Comunità, e che si ispira al movimento internazionale delle Caring Communities.

Le Caring Communities, nate 25 anni fa e ormai diffuse in tutto il mondo, sono gruppi formati da cittadini, volontari e operatori, che affiancano le persone con malattie inguaribili – oncologiche, neurodegenerative o causate dalla vecchiaia avanzata – con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita e supportare chi se ne prende cura (Caregiver), soprattutto nelle fasi avanzate della malattia e nel fine vita.

Durante la mattinata, la dr.ssa Samar Aoun, ricercatrice in Cure Palliative presso la Western Australia University e presidente della Compassionate Community Australia, presenterà una “buona prassi” in via di sperimentazione, molto coerente con gli obiettivi di InVITA, che potrebbe essere adottata con successo anche nella nostra provincia.

Saranno, infine, presentate le attività di progetto in corso e in partenza, sempre finalizzate a valorizzare e potenziare la rete di cura e a proporre risposte, innovative e sostenibili, ai bisogni rilevati dalla ricerca.

Il convegno è rivolto volontari, operatori socio-sanitari e rappresentanti delle istituzioni.

È gradita l’iscrizione, compilando il modulo sui siti www.csvemilia.it/invita e www.in-vita.net .