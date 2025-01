Oggi, presso la Sala della Guardia della Prefettura di Bologna, è stato conferito al Capo Squadra volontario dei Vigili del Fuoco Giulio Pancaldi l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per l’impegno costante e straordinario al servizio della comunità.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Prefetto Dott. Enrico Ricci. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Medicina Matteo Montanari e l’Assessore alla Protezione civile Marco Brin; il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco

Francesco Notaro e il Comandante provinciale Mauro Caciolai.

Giulio Pancaldi è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come volontario nel 1994. Da allora e fino al 2024, ha dedicato la sua vita al servizio del bene comune. In particolare, ha contribuito alla formazione di centinaia di vigili permanenti e volontari, partecipando attivamente a decine di corsi organizzati dal Comando Provinciale di Bologna.

Durante i suoi trent’anni di servizio, ha effettuato oltre 4.000 interventi di soccorso tecnico urgente. Inoltre, dal 2014 ha ricoperto il ruolo di Capo del Distaccamento “E. Amadesi” di Medicina con più di 1.475 interventi svolti, promuovendo il reclutamento di nuovi volontari e contribuendo attivamente alla crescita del Distaccamento.

La sua disponibilità e il suo impegno sono stati determinanti per garantire l’efficienza e la continuità dei servizi, anche nei momenti più critici ed emergenziali.

«Per Medicina Giulio è un punto di riferimento e un esempio di passione e abnegazione. La sua tenacia e disponibilità hanno fatto la differenza in numerosi interventi. Il suo lavoro ha contribuito non solo alla crescita del Distaccamento di Medicina, ma anche alla sicurezza e al benessere di tutta la comunità. Ringrazio Giulio per questi trent’anni di instancabile impegno. !» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.

Il Distaccamento “E. Amadesi” conta oltre 40 volontari e annualmente effettua circa 500 interventi, mantenendo uno standard elevato di operatività.