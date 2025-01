Irregolarmente nuvoloso con tendenza ad ampie schiarite durante la giornata in pianura; permane nuvolosità irregolare sui rilievi, a tratti consistente, associata a deboli e sporadiche precipitazioni.

Temperature in diminuzione, specialmente nei valori minimi che saranno compresi fra 3/7 gradi della pianura occidentale e 9/11 gradi della pianura orientale per effetto di venti di caduta. Le massime oscilleranno intorno ai 11/13 gradi ad ovest e 14/15 gradi lungo la costa. Venti deboli sud-occidentali con rinforzi al mattino sui rilievi centro-orientali, in attenuazione nel corso della giornata. Mare mosso, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)