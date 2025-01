Nell’ambito del progetto “Comunità per la tutela dei beni culturali emiliani”, promosso da Arci Servizio Civile, tre giovani avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale custodito a Casa Cervi, luogo simbolo della memoria e della Resistenza italiana.

In questo 2025, che segna l’80° anniversario della Liberazione, il progetto assume un valore particolarmente significativo. I volontari selezionati saranno impegnati per dodici mesi in attività fondamentali per mantenere viva la memoria e per promuovere i valori di antifascismo e di democrazia. Le attività previste includono il supporto all’organizzazione di eventi e iniziative culturali – dalla Festa del 25 aprile al Festival di Resistenza -, la gestione delle biblioteche, degli archivi e del Museo Cervi, la digitalizzazione di documenti storici e l’accoglienza dei visitatori.