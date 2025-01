Con la stagione sportiva 2023/2024 è nata la prima squadra di Bowling sordi dell’Appennino Reggiano. Dopo alcuni mesi di allenamento i ragazzi capitanati da Serghei Buraga sono pronti per partecipare al Campionato Italiano individuale in programma sabato e domenica sulle piste del Bowling San Lazzaro di Savena Bologna.

L’opportunità di vivere questa esperienza si è concretizzata grazie alla Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio di Castelnovo Monti che, in collaborazione con il Central Perk Bowling ed il gestore Andrea Gambarelli, ha favorito la spontanea aggregazione degli atleti e la loro preparazione tecnica nell’impianto di Scandiano. Ieri sera si è svolto l’ultimo allenamento prima dell’importante appuntamento e la squadra ha scattato la foto ufficiale insieme a Raffaele Sepe, collaboratore del Central Perk.

Il quartetto designato per le gare del Campionato Italiano Singolo 2025 è composto da Carlotta Grasso, alla prima esperienza nei campionati Fssi, e dai più esperti Serghei Buraga, Katiuscia Andò e Francesco Grasso. La Quadrifoglio di Castelnovo Monti si è affiliata per la prima volta alla Federazione Sport Sordi Italia presso la quale è già conosciuta ed apprezzata come soggetto attuatore dei tantissimi raduni della Nazionali dei sordi che ormai da tre anni si susseguono in Appennino. In aiuto alla squadra per la partecipazione al campionato si è concretizzato un contributo della azienda MG Menozzi Graziano Distribuzione Bevande.