Anche per la stagione teatrale 2024/25 l’assessorato alla cultura del Comune di Guastalla ha organizzato la rassegna “LETTERATURA E TEATRO”, un ciclo di incontri che precedono gli spettacoli in scena al Ruggeri.

Le serate sono condotte da GINO RUOZZI e FIORELLO TAGLIAVINI con l’intento di avvicinare al testo il pubblico interessato e si tengono nella Sala dell’Antico Portico di Palazzo Ducale alle ore 21.

Prossimo appuntamento del ciclo, lunedì 3 febbraio 2025 con “Smanie per la villeggiatira” di Carlo Goldoni per un approfondimento dello spettacolo teatrale che andrà in scena al Ruggeri sabato 8 febbraio.