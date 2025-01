Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale di Scandiano ha approvato all’unanimità la proposta di intitolare un’area sportiva alla memoria di Adelmo Bassi, figura di grande rilievo per lo sport e per la comunità scandianese.

L’iniziativa, nata dalla volontà dei cittadini e portata all’attenzione dell’Amministrazione, proseguirà ora il proprio iter in Commissione Sport, dove verrà valutata l’area più adatta da dedicare alla memoria di Adelmo Bassi. Il voto del Consiglio Comunale conferma la volontà unanime di onorare il suo straordinario contributo alla comunità, lasciando ora spazio a un confronto approfondito sulle modalità più idonee per realizzare questa intitolazione. Nel documento si precisa l’intenzione di intitolare i campi da tennis, di cui Bassi è stato animatore e fondatore.

Alla seduta era presente anche una rappresentanza della famiglia di Adelmo Bassi, che ha seguito con emozione il dibattito e l’approvazione della proposta.

“La scelta di intitolare un’area sportiva ad Adelmo Bassi è il riconoscimento del suo impegno e della sua passione per lo sport e per i giovani – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti –. Il voto unanime del Consiglio testimonia l’importanza del suo lascito per la nostra comunità. Ora il percorso proseguirà in Commissione, per individuare il luogo più adatto a conservarne il ricordo.”