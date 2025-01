Continuano anche nella giornata di domani i controlli sulle alberature in parchi e aree verdi dopo l’eccezionale vento di ieri. Per questo motivo rimarrà in vigore anche domani l’ordinanza del Sindaco che vieta la permanenza in parchi e giardini cittadini e collinari e le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature. Rimane comunque garantito il passaggio nei parchi per chi deve raggiungere le scuole o le palestre.

Domani riapriranno invece le scuole primaria De Vigri e secondaria di primo grado Zanotti di via del Giacinto che oggi erano rimaste chiuse per i danni a una parte del coperto del vano tecnologico.

Infine sul Pontelungo, che era rimasto chiuso nel pomeriggio di ieri a causa del danneggiamento dei pali dell’illuminazione pubblica, da domani sera verrà attivata un’illuminazione provvisoria. Si invitano alla massima prudenza le auto, i pedoni e i ciclisti.