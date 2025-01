“Siamo con voi nella notte”: un titolo, quello dell’opera d’arte pubblica del collettivo femminista Claire Fontaine, che si sovrappone perfettamente alla mission di Bologna di Notte, il piano di politiche volute dal Comune di Bologna per affrontare la gestione della vita notturna sotto molteplici aspetti, da quello della vivibilità e sicurezza a quello culturale, per trovare un giusto bilanciamento tra interessi e diritti di tutte e tutti.

La grande scritta azzurra in led, già esposta lo scorso anno all’interno del Padiglione della Santa Sede per la 60a edizione della Biennale Arte di Venezia e precedentemente sulla facciata del Museo del Novecento a Firenze, sarà posizionata in Piazza Verdi, sulla facciata del Teatro Comunale, attualmente interessato da lavori di restauro.

Il progetto, promosso dal Comune di Bologna nell’ambito del Piano della Notte, illuminerà da venerdì 31 gennaio alle ore 19 Piazza Verdi, cuore della cittadella universitaria, uno dei luoghi maggiormente interessati dagli interventi del progetto Nottambula realizzati dagli street host e che vanno dalla mediazione in strada, all’accompagnamento delle persone in sicurezza fino alla raccolta del vetro, per una notte più vivibile per tutte e tutti.

“La notte è un tempo della città, un momento di vita che appartiene a tutte e tutti. La scelta di questa installazione luminosa non è casuale: illumina un luogo centrale della nostra Bologna di notte, dove da tempo stiamo lavorando per una vivibilità sicura e inclusiva.” dichiara Emily Clancy, Vicesindaca del Comune di Bologna. “Arte, cultura e politiche pubbliche si intrecciano in un messaggio di vicinanza e appartenenza. La notte è uno spazio da abitare con diritti e possibilità per tutte e tutti. Questo è il cuore del nostro Piano della Notte: una città che accoglie, che si prende cura, che rifiuta l’isolamento e sceglie la relazione.”

Arte impegnata, quella di Claire Fontaine, al secolo Fulvia Carnevale e James Tornhill, che intende la pratica artistica come una forma di riattivazione e resistenza ed elabora una poetica artistica che si sviluppa nello spazio sia testuale che visivo: la grande scritta luminosa, che prende ispirazione da una scritta su un muro con cui, negli anni Settanta, si esprimeva solidarietà nei confronti dei prigionieri politici, assume nel suo campeggiare in Piazza Verdi il senso di una forza luminosa che si contrappone all’isolamento, rinsaldando una dimensione della relazione come soluzione alla crisi delle singolarità, all’atomizzazione della collettività nel contemporaneo.

La proposta di “ospitare” nello spazio pubblico bolognese “Siamo con voi nella notte”, nasce in occasione del progetto “Lotta” di Claire Fontaine, a cura di Fabiola Naldi presso la Galleria De Foscherari dal 18 gennaio al 1 maggio 2025.

L’opera “Siamo con voi nella notte” installata nello spazio pubblico sposa la richiesta di una collaborazione attiva con il Comune di Bologna nella direzione di una progettualità inserita nel Piano della Notte per riformulare l’idea di luogo notturno, di attraversamento come di utilizzo da parte di diverse categorie di utenti.

Pensare alla presenza di un’opera che diventa visibile soprattutto dopo il tramonto significa identificare un’idea di luogo e di spazio pubblico nella dimensione notturna, che si dichiari però dialogante, accogliente, sostenibile.

La città diviene quindi parte dell’opera, e l’opera si trasforma nella visione di un città possibile, ora più che mai pronta a comprendere, come a tutelare e a sostenere, le differenti anime che la abitano e la attraversano.

“Siamo con voi nella notte” si illumina con un effetto immediatamente etico scandendo dialetticamente il contrasto tra il peso della notte e la forza luminosa della condivisione che rivela le presenze amiche.

Per questo la curatrice ha rivolto la propria attenzione al luogo simbolo della città nel cuore pulsante della zona universitaria. Il principale motivo riguarda ciò che l’opera incarna, e la sua collocazione bolognese rappresenta una riflessione cardine sul concetto di comunità, di unione, di empatia e di supporto (a partire dai fatti del marzo 1977).

L’installazione luminosa “Siamo con voi nella notte” si accenderà il 31 gennaio alle ore 19 alla presenza della Vicesindaca con delega alla Notte Emily Clancy, della curatrice Fabiola Naldi, di Francesco Ribuffo per la Galleria De’ Foscherari e delle e degli street host di Nottambula, portando lo spazio pubblico di Piazza Verdi all’interno del calendario dell’edizione 2025 di ART CITY Bologna.

L’opera di Claire Fontaine rimarrà visibile fino a maggio 2025.

Per info:

culturabologna.it

comune.bologna.it/piano-notte

pianodellanotte@comune.bologna.it



Immagine: Siamo con voi nella notte

Blue Led letters, framework, transformers and cables. 500 × 11,000 × 100 mm

Museo Novecento, Piazza di Santa Maria Novella, Firenze

Foto: di Leonardo Morfini

Copyright: Studio Claire Fontaine

Courtesy of Claire Fontaine