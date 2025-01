“Nonostante l’enorme lavoro fatto in questi lunghi e complicati mesi….

Nonostante l’innovativa soluzione procedurale strutturata al fine di salvare un Gruppo aziendale iconico per il Made in Italy…

Ci troviamo, ad oggi, a non avere risposta di copertura degli ammortizzatori necessari per circa una cinquantina di dipendenti del Gruppo La Perla, una cui parte (circa una quarantina) dal 26 gennaio ne è sprovvisto e la restante avrà il medesimo problema a partire dal 10 Aprile!

ACCOMPAGNARE TUTTE LE COMPETENZE ALLA VENDITA E’ UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER UN SERIO RILANCIO DEL GRUPPO LA PERLA!!!

e quindi ci chiediamo come è possibile che ad oggi non si ricevano risposte chiare, concrete e celeri da parte del Ministero del Lavoro?

Chiediamo la massima attenzione da parte del Governo del Paese e della Ministra Calderone perché non si disperda tutto il lavoro fatto in questi mesi….perchè l’assenza di copertura degli ammortizzatori per una parte di lavoratori e lavoratrici detentrici di funzioni fondamentali per il rilancio aziendale non può significare se non la dispersione di queste professionalità ….rendendo nei fatti impossibile un rilancio!

Lanciamo un appello alle nostre Istituzioni per avere risposte di concretezza che prescindano dai proclami!

In un’epoca in cui si registra un arretramento nelle competenze e una sempre maggiore assenza del lavoro femminile sarebbe imperdonabile sottovalutare le conseguenze della mancanza di risposte a lavoratrici con competenze uniche come sono quelle di La Perla!!!”

(Filctem-Cgil e Uiltec-Uil Bologna)