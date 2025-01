Casa Corsini a Spezzano è da anni il polo dell’innovazione sociale e tecnologica del Comune di Fiorano Modenese. Un luogo accogliente e aperto, con molte anime che negli anni è cresciuto con idee, progetti e proposte innovative.

Al suo interno ospita dal FabLab Junior, palestra tecnologica e del sapere per i più giovani, alla Music Factory con sala prove e fonoteca Soneek Room, dedicata a Massimiliano Teneggi, dal coworking al Fablab per chi ama il fare e condividere il saper fare, dalla sala civica “G. Ambrosoli” che ospita numerosi eventi di vario tipo ed è anche sede di consigli comunali, commissioni e incontri tra i comuni dell’Unione, al Punto di facilitazione digitale, disponibile ad aiutare i cittadini con le pratiche online.

La programmazione culturale è gestita dall’associazione Lumen, in collaborazione con gli uffici comunali, mentre la cooperativa Le Macchina Celibi fornisce il personale per l’attività di portierato.

L’offerta è ampia e differenziata e fa di Casa Corsini oggi un punto di riferimento per tante persone di tutte le età, non solo fioranesi. Come dimostrano anche i numeri del 2024: 4.920 accessi per 150 eventi e attività gratuite proposte nel corso dell’anno, a cui si aggiungono le 146 prenotazioni della sala prove (per 520 accessi con 18 gruppi musicali) e del coworking (4 presenze mensili fisse, per un totale di 48 accessi a fine anno).

In particolare sono stati 40 i laboratori di Steam education destinati a bambini e ragazzi, tutti gratuiti grazie anche al sostegno di Fondazione di Modena che hanno visto la partecipazione di 413 giovanissimi in totale.

Nel 2024 Casa Corsini ha ospitato 81 eventi e congressi per un totale di 2.503 partecipanti; 37 incontri istituzionali, tra consigli comunali, commissioni consigliari e altri incontri dell’Unione e 12 eventi musicali seguiti da 315 persone. Sono poi sati organizzati 16 laboratori di vario tipo (per insegnanti, con disabili, etc.) che hanno visto la partecipazione di 418 persone.

Infine a fine aprile è stata organizzata presso Casa Corsini la sua seconda edizione del Festival ludico SpezzaCon, che ha visto 150 persone circa cimentarsi in tornei ludici, tiro con l’arco medievale, con le spade laser, in giochi di ruolo e da tavolo e partecipare al campionato mondiale di Vektorace, celebre gioco alla presenza dei suoi inventori, Spartaco Albertarelli e Davide Ghelfi.

Sono state poi 240 le persone che hanno richiesto Spid o altri servizi legati al digitale al personale facilitatore di Casa Corsini.

Infine sono stati 313 i bambini e ragazzi che hanno partecipato ai progetti di qualificazione scolastica in sede a Casa Corsini, ma tanti sono stati anche quelli che hanno ricevuto nelle loro classi gli operatori del FabLab Junior con la “valigia” per imparare divertendosi con i laboratori di Steam education.

Casa Corsini si trova in via Statale n. 83 a Spezzano, risponde alla mail info@casacorsini.mo.it e al numero telefonico 0536 833190.