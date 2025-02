Sono conclusi i lavori di posa della tubazione del primo tratto della nuova rete idrica e fognaria lungo la strada provinciale 17 (via per Modena) realizzati dal Gruppo Hera a Settecani, nei Comuni di Castelvetro, Castelnuovo e Spilamberto.

I lavori erano iniziati lo scorso 30 settembre comportando la limitazione al transito nel tratto compreso tra l’incrocio di Settecani e la rotatoria con la nuova Pedemontana.

Partiranno invece martedì 4 febbraio i lavori di realizzazione del secondo tratto di intervento, che interesserà sempre la strada provinciale 17 (via per Modena) dalla rotatoria con la nuova Pedemontana fino allo svincolo con la strada provinciale 569 a Cà di Sola. Per tutta la durata dell’intervento, che si concluderà a metà marzo, il tratto interessato sarà chiuso al transito, ad eccezione dei residenti.

I lavori fanno parte dell’intervento di rinnovo e potenziamento della rete acquedottistica e in parte fognaria previsto dal Gruppo Hera nell’ambito dei finanziamenti Pnrr con l’obiettivo di rendere la rete idrica sempre più interconnessa e quindi efficiente, in particolare a servizio del territorio pedecollinare.