È un irresistibile scherzo teatrale Delirio a due, la commedia di Eugène Ionesco in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna, mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio alle ore 21.00, nella traduzione di Gian Renzo Morteo e con la regia di Giorgio Gallione.

Interpreti di questo piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo – che ha fatto registrare il tutto esaurito per entrambe le serate – sono Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Coppia artistica dalla collaborazione ventennale, i due attori insieme hanno sperimentato e affinato uno stile comico personale e originale, caratterizzato dall’uso di un linguaggio surreale che è diventato la loro cifra distintiva.

Nella commedia di Ionesco – con la loro naturale stravaganza, il talento mai convenzionale e il gusto per il capovolgimento improvviso – Nuzzo e Di Biase rappresentano l’amara condizione dell’oggi, dove riso e sorriso evidenziano la banalità quotidiana, il conformismo, le paure di una società inaridita e patologicamente insoddisfatta di sé: impersonificano ridicole marionette umane, impegnate in un diverbio perpetuo e imprigionate in una convivenza annoiata e ripetitiva.

