Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Modena nord, secondo il seguente programma:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 5 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

-per lavori di ordinaria manutenzione: in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud sulla stessa A1 o alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 6 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 7 FEBBRAIO

-per lavori di pavimentazione: in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud o di Reggio Emila sulla stessa A1 o alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

*

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 5 E GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sulla A13 Bologna-Padova

-sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto; per chi proviene da Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

-per chi proviene da Ancona: Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla A14 Bologna-Taranto

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano e da Firenze) il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare allo stesso svincolo verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi immettersi sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 6:00 DI SABATO 8 FEBBRAIO

Sulla A14 Bologna-Taranto

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano e da Firenze) il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare allo stesso svincolo verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi immettersi sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 5 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli (km 0+000) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), verso Ancona. Di conseguenza, l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, chi da Milano è diretto verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova, potrà proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio ed entrare poi sulla A14 Bologna-Taranto o sulla A13 Bologna-Padova; chi è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 6:00 DI SABATO 8 FEBBRAIO

sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.