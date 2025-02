Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, esprime il proprio ringraziamento al Maresciallo Ordinario Michele Lonsi e al Maresciallo Letizia Stocchi, protagonisti di un’importante operazione che ha permesso di bloccare il conto bancario su cui erano stati versati i 30.000 euro sottratti con un raggiro informatico a una cittadina del territorio.

L’episodio si inserisce nel contesto di una serie di truffe sempre più sofisticate, basate sull’invio di falsi SMS che segnalano presunti movimenti sospetti sui conti correnti. I truffatori, spacciandosi per operatori bancari o addirittura per rappresentanti delle forze dell’ordine (questa è la novità), riescono a ingannare le vittime inducendole a effettuare bonifici su conti sotto il loro controllo.

Grazie all’intervento immediato e alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Scandiano, è stato possibile bloccare il conto di destinazione e impedire la sottrazione definitiva del denaro.

“Esprimo la mia gratitudine ai Carabinieri di Scandiano per la loro professionalità e per l’attenzione costante che dedicano alla sicurezza della nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco Nasciuti. “Questa operazione dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare fenomeni criminosi sempre più sofisticati. Invito tutti a prestare la massima attenzione e a seguire i consigli delle autorità per difendersi da queste truffe.”

L’Arma dei Carabinieri ricorda alcune semplici regole di prevenzione: non rispondere mai a SMS sospetti e verificare sempre le informazioni contattando direttamente la propria banca. Non fornire dati personali o bancari al telefono, via SMS o telefono