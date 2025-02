Nella serata di lunedì 3 febbraio, personale della Polizia Ferroviaria di Bologna è intervenuto, su segnalazione di un capotreno, alla stazione di Casalecchio di Reno, poiché alcuni viaggiatori lamentavano di aver respirato la polvere di un estintore, utilizzato a bordo del treno Bologna-Porretta da tre ragazzi, rispettivamente di 18, 19 e 19 anni, che si erano poi subito velocemente dileguati a bordo di un’auto.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria, giunti tempestivamente in stazione, hanno così appreso che un viaggiatore, a seguito dell’inalazione della polvere, era già stato soccorso dal 118 ed accompagnato al pronto soccorso, mentre altri viaggiatori lamentavano difficoltà respiratorie. Un testimone, presente al momento dell’accaduto, ha riferito ai poliziotti di aver visto i tre giovani, uno dei quali con in mano un estintore; tutti e tre si sono avvicinati al treno e, saliti sul convoglio, hanno svuotato velocemente la polvere allontanandosi subito dopo.

Grazie agli accertamenti immediatamente svolti, la Polizia di Stato è riuscita a risalire al proprietario dell’autovettura che, contattato al telefono, ha raccontato che l’auto era in uso al figlio, residente a Casalecchio di Reno. Nei pressi della residenza del giovane gli Agenti hanno trovato l’automobile segnalata ed il conducente, ancora in compagnia dei due amici, mentre a bordo dell’auto è stato trovato anche l’estintore vuoto. I tre sono stati accompagnati negli uffici della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale e denunciati a piede libero per i reati di interruzione di pubblico servizio, lesioni e getto pericoloso di cose.