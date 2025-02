Si è svolta questa mattina alle ore 10.30 presso la Sala della Guardia della locale Prefettura, la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato che ha prestato servizio nella provincia di Bologna.

In questa occasione, il Prefetto di Bologna Enrico Ricci e il Questore Antonio Sbordone hanno consegnato 32 medaglie ai colleghi che hanno fatto parte dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, alla presenza dei loro familiari e di tutti i Dirigenti dei diversi Uffici e Divisioni della Questura di Bologna e delle Specialità.

Dopo le parole di ringraziamento e stima del Prefetto Enrico Ricci nei confronti dell’operato degli uomini e donne della Polizia di Stato, ha preso la parola il Questore Antonio Sbordone “Ritengo molto importante celebrare con una cerimonia solenne il momento di congedo dalla nostra Amministrazione che, dopo tanti anni, diventa per noi una famiglia. Un legame che non si interrompe quando giunge il momento di andare in quiescenza. Ci tengo a ringraziare i colleghi che hanno prestato servizio in tutti questi anni con dedizione e professionalità, al servizio dello Stato e dei cittadini.”

Il personale in quiescenza ha espresso profonda emozione per aver vissuto questo significativo momento, simbolo dei valori che contraddistinguono la Polizia di Stato.