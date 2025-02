Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, guidati dal Tenente Colonnello Stefano Covolo, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo nel centro abitato carpigiano allo scopo di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, e prevenire condotte stradali pericolose per gli utenti del traffico e i passanti.

Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone delle quali 40 di origine straniera, fermati 20 veicoli per il controllo dei documenti di guida e dei passeggeri (con ritiro di una patente scaduta e redazione del relativo verbale di contestazione), ispezionati due esercizi pubblici ed elevata segnalazione per detenzione di modica quantità di stupefacente per uso personale.

L’attività ha avuto il supporto delle Squadre Operative di Supporto del Reggimento Carabinieri di stanza a Bologna, in grado di costituire un’importante cornice di sicurezza e di pronto intervento in caso di fenomeni legati a gravi reati e/o turbative dell’ordine pubblico.

Sono state pattugliate e controllate zone sensibili quali centri storici, parchi, zone periferiche e sportive.