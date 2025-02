Lunedì 10 febbraio alle 17.45, al Filla Lab, il nuovo centro per l’ambiente e la sostenibilità all’interno del parco della Montagnola, è in programma un incontro gratuito dello Sportello Energia del Comune di Bologna.

L’incontro è dedicato a tutte le cittadine e i cittadini interessati a ridurre i propri consumi energetici domestici e a conoscere le opportunità disponibili su bonus, incentivi e detrazioni.

Sarà infatti l’occasione per ascoltare i consigli di persone esperte e partecipare a momenti interattivi per trovare risposta alle proprie domande e dubbi sui temi dell’efficienza energetica, del risparmio economico e dell’energia rinnovabile.

I partecipanti potranno portare con loro anche una propria bolletta, che sarà utile per seguire meglio le attività.

L’appuntamento dello Sportello Energia è ospitato per la prima volta negli spazi di Filla, la nuova struttura ad alta efficienza energetica.

L’ingresso è libero ma i posti sono limitati. Si consiglia quindi di iscriversi tramite questo modulo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFc0cwUIULMGPMGKrGAKX2lTzjwbuZsY6yYk2VFWP0Wld5DA/viewform

L’incontro è promosso dal Comune di Bologna e organizzato dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi in collaborazione con lo Showroom Energia e Ambiente e con l’ Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS.

Info: https://www.bolognamissioneclima.it/