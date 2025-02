Rieccoli. Avevano lasciato tracce tra Braida, Pontenuovo, via Cialdini e via Fossetta una quindicina di giorni fa, e se non è detto che siano gli stessi sono comunque i “ladri di rame”.

Nella notte tra domenica è lunedì i ‘soliti ignoti’ sono tornati in azione, non lontani dal centro cittadino, asportando diversi metri di pluviali da un condominio di via Donizetti e da un altro stabile che si affaccia su viale Mascagni e Largo Verona. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione cittadina, presso la quale sono state presentate le denunce del caso.