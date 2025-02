“Le numerose manifestazioni di interesse per La Perla, benché in una situazione economica complessa come quella attuale, dimostrano tutta la forza del marchio e il valore delle sue lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre, è positiva la decisione di prorogare i termini per la presentazione di ulteriori offerte, in modo che resti il più possibile aperta la strada verso un vero rilancio industriale”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, commentando l’esito dell’avviso comunicato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy di 16 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti soggetti industriali e finanziari, in risposta all’avviso di vendita unitaria del gruppo La Perla, storica azienda bolognese di intimo. Vendita che punta a dare continuità produttiva a un marchio importantissimo del Made In Italy, un pezzo di storia della moda italiana con una tradizione di oltre 70 anni.

“Il doveroso allungamento dei tempi- aggiunge l’assessore Paglia- rende però ancora più urgente che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegni per la tutela delle lavoratrici, intervenendo sugli ammortizzatori sociali e garantendo la cassa integrazione per tutte, anche per quelle di La Perla Global Management e della vendita al dettaglio, oggi escluse dai provvedimenti. Non possiamo permettere che l’incertezza pesi su chi, con la propria professionalità, rappresenta il cuore dell’azienda e la chiave per il suo futuro”.