Dal cuneo fiscale ai bonus edilizi, dal regime forfettario ai finanziamenti per le imprese. Come ogni anno, Lapam Confartigianato organizza e propone approfondimenti per esaminare i contenuti della Legge di Bilancio. Il primo dei diversi incontri promossi dall’associazione si svolgerà a Modena ed è in programma giovedì 13 febbraio, a partire dalle ore 20.30, presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena in Via Emilia Ovest 775.

Relatori dell’appuntamento saranno Emanuele Pirozzi, consulente fiscale Lapam Confartigianato, Luca Fiorentini, responsabile area lavoro Lapam Confartigianato e Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato.