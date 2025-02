Ieri mattina, i militari della Tenenza di Scandiano, hanno dato esecuzione alla misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, emessa dal Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna nei confronti di un 55enne per una serie di furti ai danni di esercizi commerciali di Scandiano commessi tra maggio e luglio dell’anno scorso. L’uomo attualmente è ristretto presso il carcere di Reggio Emilia per l’arresto in flagranza di reato ai danni di un negozio, operato nell’ottobre dell’anno scorso dai carabinieri di Scandiano.

All’esito dell’udienza di convalida, il Gip aveva disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con possibilità di assentarsi per motivi di lavoro. Il 5 dicembre però il 55enne era stato nuovamente arrestato, avendo violato la misura per compiere un furto in un negozio di Scandiano. Per tale ulteriore illecita condotta accertata dai militari della tenenza di Scandiano, la Procura reggiana ha ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia l’ordinanza di aggravamento della misura, con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, giunto ai carabinieri della di Scandiano, venne eseguito nel dicembre 2024 quando i militari scandianesi intercettarono l’uomo, arrestandolo e conducendolo in carcere.

Successivamente il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo il ricorso avanzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, emetteva l’odierno ulteriore provvedimento cautelare. Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in ordine alla serie di furti perpetrati dal 55enne in danno di vari esercizi commerciali, nell’arco temporale compreso tra maggio e luglio 2024, per i quali il GIP di Reggio Emilia, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza del 10 ottobre 2024, in sostituzione della misura detentiva gli aveva applicato una misura prescrittiva. I carabinieri scandianesi ricevuta ordinanza di custodia cautelare in carcere vi davano esecuzione notificando il provvedimento al 55enne. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.