Nella mattinata del 4 febbraio scorso, dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Sassuolo è stata asportata una sedia a rotelle munita di bombola dell’ossigeno, il cui furto è stato denunciato qualche giorno dopo presso la locale Stazione dei Carabinieri da un responsale sanitario.

Le indagini condotte in merito, hanno portato all’identificazione dell’autore, un uomo 48enne di origini pugliesi, che è stato trovato in possesso della sedia a rotelle. L’uomo è stato, pertanto, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, mentre la carrozzina è stata restituita all’Ospedale.