“In merito alle notizie uscite in questi giorni sugli organi di stampa riguardo a due cani morti per aver ingerito delle esche avvelenate lasciate sul territorio del Comune di Casalgrande, voglio esprimere la mia più ferma indignazione per quanto accaduto. Sono comportamenti riprovevoli e inaccettabili che non possono trovare luogo in una società che si vuole definire ‘civile'” – così Giuseppe Daviddi Sindaco di Casalgrande.

“Pur non essendo azioni facili da contrastare, posso assicurare che l’Amministrazione comunale non è inerte su questo fronte, avendo già allertato tutti gli enti preposti a salvaguardare l’incolumità degli animali e dell’ambiente, in generale.

Prime fra tutte le Guardie ecologiche volontarie, che ringrazio per il costante impegno e per la loro presenza nel cercare di tutelare ambiente, fauna e flora.

Mi auguro che gli organi che stanno indagando possano fare piena luce su quanto accaduto e chiedo ai cittadini che notino comportamenti strani o particolari di segnalarlo senza esitazione per consentire interventi rapidi ed efficace” – conclude Daviddi.