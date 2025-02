Domenica 16 febbraio riapre al pubblico il Castello di Spezzano dalle ore 15 alle ore 18. Come sempre sarà possibile visitare gratuitamente al suo interno le sale affrescate, il Museo della Ceramica con la sezione “Manodopera” e, fino al 25 maggio 2025, la mostra “Le piastrelle da piccole”.

Oltre alle animazioni per bambini, sempre apprezzate, che cominceranno il 9 marzo, ogni ultima domenica del mese verrà proposta anche la visita guidata gratuita che includerà anche l’interessante mostra, già visitata da 6.000 persone dall’apertura fino a dicembre 2024.

Il Castello e il Museo saranno apertiti tutti sabati e le domeniche pomeriggio fino a novembre 2025, con aperture straordinarie per Pasquetta e Ferragosto.

Nel 2024 sono state 148 le giornate di apertura di Castello e Museo che hanno accolto 8.863 visitatori, un numero in continuo aumento ogni anno, dopo il periodo di fermo del Covid, anche grazie alla proposta variegata di eventi culturali, spettacoli, cinema e concerti (in tutto 33 lo scorso anno) organizzati dal Comune di Fiorano Modenese, in particolare durante il periodo estivo, frequentati ed apprezzati da tanti.

Numerosi turisti hanno partecipato alle 48 visite guidate organizzate su prenotazione con le guide oppure hanno preso parte alla visita gratuita in programma ogni ultima domenica del mese, offerta dal Comune di Fiorano Modenese. I partecipanti hanno potuto così scoprire gli affreschi cinquecenteschi della Sala delle Vedute, gli originali dipinti della Galleria delle battaglie, le sale del Museo della Ceramica e la sezione interattiva Manodopera, l’acetaia comunale e le prigioni nella torre pentagonale.

Anche le scuole del distretto, ma anche di fuori provincia, hanno dimostrato di apprezzare il sito turistico e le attività didattiche offerte nel 2024: 43 sono state le visite guidate con laboratorio di ceramica o affresco per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e 30 le passeggiate animate per le scuole d’infanzia. Inoltre, durante il periodo estivo, sono state organizzate 4 animazioni per i centri estivi.

Dedicate a bambini e ragazzi anche le 8 animazioni per famiglie di “Strabilianti avventure al Castello” la domenica pomeriggio.

Tutti sold out poi i 10 laboratori straordinari di ceramica e decorazione realizzati al Museo con l’archeologo sperimentale ceramista Andrea La Torre di Archeosistemi.

Anche nel 2025 il Comune di Fiorano Modenese continuerà a proporre eventi ed iniziative nella storica dimora voluta dai Pio.