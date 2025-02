È stato convalidato questa mattina l’arresto della 27enne che, lo scorso 10 febbraio, aveva rapinato una passante lungo la via Vignolese a Spilamberto. Nello specifico, la giovane si era fatta consegnare dalla malcapitata il telefono cellulare, per poi dileguarsi a piedi.

Determinante l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione che, prontamente allertati dalla centrale operativa, hanno raggiunto in pochi minuti l’autrice del reato, trovata ancora in possesso dello smartphone appena asportato, nonché di un coltello utilizzato per minacciare la vittima.

Alla 27enne è stato contestato anche il reato di resistenza e lesioni a un Pubblico Ufficiale, in quanto nel corso delle operazioni di identificazione si è ripetutamente dimenata, sferrando un calcio a un Carabiniere donna, rimasto lievemente ferito.

Inoltre, dopo essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vignola per essere visitata, l’arrestata ha spintonato e minacciato il medico di turno, provocandogli lievi escoriazioni al volto.

La 27enne è stata associata presso la Casa Circondariale di Modena.