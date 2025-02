Nell’ambito dei mirati controlli predisposti dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, nel pomeriggio di mercoledì scorso una pattuglia della Sottosezione Polstrada di Altedo, notava transitare ad elevatissima velocità lungo la carreggiata sud dell’autostrada A/13 ubicata in direzione Bologna una vettura di piccola cilindrata di colore Blu.

I poliziotti si ponevano all’inseguimento del veicolo, riuscendo a fermarlo, con l’ausilio di una seconda pattuglia, presso l’area di servizio Bentivoglio Ovest ubicata nel comune di Bentivoglio.

Nel corso dei consueti controlli, gli Agenti verificavano che all’interno del bagagliaio del veicolo erano presenti tre grosse scatole di cartone che in seguito ad una perquisizione rivelavano contenere 150 involucri avvolti in plastica con all’interno Hashish destinato allo spaccio, per un peso lordo complessivo di 14,95 Kg.

Pertanto, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Bologna, il conducente ed il passeggero della vettura, entrambi cittadini italiani classe 2005 e 2006, venivano tratti immediatamente in arresto per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tradotti in carcere in attesa di processo.