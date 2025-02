Si è chiusa la prima parte del contest “Giffoni a Modena”, ideato e promosso da Modenamoremio con il Giffoni Film Festival, col patrocinio del Comune di Modena ed il contributo della Camera di Commercio. Sono infatti scaduti i termini per la presentazione, da parte di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni della provincia, degli elaborati della sezione riservata ai ‘soggetti’, per un cortometraggio che coinvolga, nel suo svolgimento, anche il Centro Storico cittadino.

Coordinata e presieduta dagli esperti del Giffoni Film Festival, la Giuria ha selezionato i due soggetti vincitori che, tra fine marzo e primi giorni di aprile, verranno realizzati dagli studenti autori col supporto e la supervisione del team di esperti che arriveranno a Modena da Giffoni Valle Piana.

I due soggetti prescelti, che diventeranno quindi film co-prodotti dal Giffoni, sono: “IL RUMORE DEL VETRO”, di Alessio Esposito, Julienne Eyo, Bryan Filipi, Matteo Mancuso, Sofia Negro, Christab Nketia, Nicolò Timperio, Lucia Tonelli, coordinati dai docenti Enrico Manfredini e Luigi Di Modica, della classe 4M dell’Istituto IIS ADOLFO VENTURI e “IL PESO DI UNA SCELTA”, di Gaia Matrella, Zade Vitrina, Sofia Zaru e Sabrin Mizouri, studentesse della 4H dell’Istituto IPSSCA CATTANEO DELEDDA, seguita dai docenti Angela Alvino, Raffaella Di Iorio e Pierangelo Cardalesi.

Sono inoltre state definite due menzioni speciali ai soggetti “MODENA: IL RISVEGLIO VIRTUALE”, di Michelle Luciano, Nicole Luciano, Asia Mercoliano, Alice Bombara, Franceska Kazak, Zahara Pordil 4H del CATTANEO DELEDDA (miglior concept originale) e “UN’AMICIZIA LONTANO DA CASA”, delle studentesse Elezi Xheljana , Audrey Akosua Kumjwaa Aboyage, Jenifer Nathaly Angulo Centeno della classe 4H del CATTANEO DELEDDA (menzione Modena inclusiva).

Gli autori dei due soggetti scelti per diventare cortometraggi avranno l’opportunità di fare un’esperienza unica nel mondo del cinema. Oltre alla possibilità di operare sul mondo del set, i ragazzi potranno partecipare, insieme ai loro docenti, a due specifiche lezioni online, che si terranno il 26 e 27 febbraio, durante le quali i registi e sceneggiatori del Giffoni li aiuteranno a trasformare i due soggetti in altrettante sceneggiature.

È invece ancora in svolgimento la sezione 2, riservata a cortometraggi autoprodotti che dà la possibilità ai ragazzi desiderosi di mettersi alla prova con la realizzazione di un cortometraggio di presentare le proprie opere fino al 31 marzo. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a modenamoremio@giffoni.it .

Tutti gli interessati possono già segnare in agenda la data della cerimonia di premiazione e della prima proiezione dei cortometraggi vincitori, programmata per sabato 5 aprile alle 09:00, alla Sala Truffaut di Modena. Nel mese di luglio la cerimonia verrà ripetuta nel corso del 55° Festival internazionale del cinema per ragazzi a Giffoni Valle Piana.

“Il progetto – racconta il direttore generale di Giffoni Jacopo Gubitosi – si è dimostrato di grande impatto. E’ stato difficile scegliere solo due delle diverse sceneggiature che ci sono state inviate, segnale di una partecipazione molto sentita. Non vediamo l’ora di essere protagonisti dal prossimo 31 marzo alla realizzazione di queste idee, avvicinare i ragazzi all’esperienza del set grazie ai nostri protagonisti, regalare l’esperienza inclusiva e formativa, legata a stretto filo con la promozione territoriale. I prodotti verranno poi presentati il prossimo 5 aprile e sarà un’autentica festa. Inoltre, nel corso delle 55esima edizione del Giffoni Film Festival, le opere saranno proiettate ai nostri giffoner. Sono sicuro che questa sarà la prima di una lunga serie di appuntamenti per una sinergia sempre più forte”.