“E’ sotto gli occhi di tutta la cittadinanza la preoccupante escalation di episodi di criminalità a Sassuolo, culminata con la grave, preoccupante quanto immotivata aggressione avvenuta in centro storico e in pieno giorno ai danni di una donna” e che “tale episodio, ben lungi dal poter essere qualificato come “isolato” (come invece asserito da un partito di maggioranza), rappresenta l’ennesimo esempio di degrado con il quale hanno a che fare quotidianamente i cittadini, ancora più grave laddove si consideri che è stato posto in essere nella zona centrale ed in orario pomeridiano” – si legge nell’interrogazione dei consiglieri comunali del Gruppo Fratelli d’Italia, Luca Caselli, Alessandro Lucenti, Anna Maria Anselmi e Stefania Giavelli.

“Risultano del resto in aumento anche i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, che contribuiscono ad alimentare motivatamente il senso di impotenza ed insicurezza nella cittadinanza sassolese.

Si è assistito, dall’insediamento della nuova Giunta, ad una progressiva diminuzione dei presidi di pattugliamento della Polizia Locale, specialmente nelle ore notturne, così che i fenomeni di microcriminalità sono aumentati, in assenza di efficace controllo del territorio.

Come soluzione al crescente stato di insicurezza che regna in città – proseguono i consiglieri di Fratelli d’Italia – sono state avanzate, sempre da un partito di maggioranza, proposte del tutto inefficaci ed inutili, quale l’istituzione di non ben meglio qualificati “assistenti civici”, che dovrebbero affiancare (non è dato conoscere con quali reali competenze) la Polizia Locale nel presidio del territorio.

L’Amministrazione Comunale di Sassuolo – aggiungono – grazie anche alle politiche poste in essere dalle amministrazioni di centro destra, ha un Corpo di Polizia Locale composto da numerosi agenti, dotati di competenze e professionalità e, ad avviso degli scriventi, sarebbe necessario intensificare i servizi di pattugliamento, anche nelle ore notturne, per prevenire episodi come quelli che hanno funestato la nostra città nell’ultimo periodo.

Allo stesso modo, appare opportuno e doveroso richiedere a S.E. il Prefetto di Modena la convocazione del tavolo per l’ordine e la sicurezza, alla luce dei numerosi episodi criminosi avvenuti nell’ultimo periodo”.

I consiglieri Caselli, Lucenti, Anselmi e Giavelli chiedono dunque “Se l’Amministrazione Comunale di Sassuolo condivida o meno l’analisi svolta sulla insicurezza nella quale è ripiombata Sassuolo negli ultimi mesi.

Quali iniziative si intendano porre in essere a tutela della sicurezza dei cittadini e se, nello specifico, si intendano potenziare i servizi di pattugliamento e presidio del territorio da parte della Polizia Locale.

Se si intenda richiedere al Prefetto di Modena la convocazione di un tavolo per l’ordine e la sicurezza avente ad oggetto nello specifico la situazione attuale di Sassuolo”.