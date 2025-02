Anche gli alunni e le alunne delle prime classi delle scuole primarie di Formigine (prime e seconde) stanno ricevendo le borracce con il logo del Comune da poter utilizzare per l’acqua distribuita dagli erogatori installati nei diversi plessi scolastici.

Si tratta del proseguo del progetto volto alla riduzione dei rifiuti plastici e all’utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico; una risorsa controllata, batteriologicamente pura, conforme ai requisiti previsti dalla normativa e quindi sicura per la salute.

Ma c’è di più. Sono stati installati e saranno tutti funzionanti – una volta terminate le opere elettriche – nove impianti a parete per l’erogazione di acqua microfiltrata e sanificata mediante trattamento con lampada UV presso le scuole dell’infanzia del territorio comunale.

Il costo del progetto è di circa 20mila euro, dei quali l’80% finanziati dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti.

A consegnare le borracce ad alcune classi delle scuole Carducci, questa mattina, il Sindaco Elisa Parenti, il Vicesindaco Marco Casolari e l’Assessore all’Ambiente Giorgia Lombardo, che sottolinea: “L’intervento si inserisce in un contesto più generale di azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo della riduzione a monte della produzione di rifiuti plastici e della promozione di buone pratiche e comportamenti virtuosi. L’utilizzo dell’acqua di rete è un atto ecologico quotidiano, semplice, concreto, a beneficio dell’ambiente e della salute di tutti i cittadini, utile a favorire comportamenti individuali e collettivi responsabili a partire dalla scuola, istituzione educativa per eccellenza”.