I Comuni dell’Unione interessati dai disagi provocati dall’ennesima frana che ha portato all’interruzione del traffico sulla SS64 Porrettana chiedono ad Anas di intervenire tempestivamente sulle situazioni di criticità presenti su questa fondamentale direttrice.

“Come comuni interessati: Vergato, Marzabotto e Grizzana Morandi – spiega la Presidente dell’Unione Valentina Cuppi – abbiamo attivato un servizio di gestione del traffico con la nostra Polizia municipale, nonostante la competenza della SS 64 non sia nostra ma di ANAS. Questo intervento si è reso necessario per non creare ulteriori problemi sulle strade comunali, come stava avvenendo ieri”.

Dal 2023 ci sono stati tanti problemi legati a movimenti franosi sia nel tratto di Vergato sia in quello di Marzabotto, dove ancora devono essere ultimati i lavori sul ponte dell’Oggiola. Anche in questa zona le frane hanno ricominciato a muoversi con il maltempo di settembre/ ottobre e anche in quel caso c’è stata l’interruzione del traffico, deviato su strade alternative comunali di frazioni che non sono assolutamente in grado di sostenere il traffico di una Strada Statale, come sta avvenendo in queste ore a Pioppe. La strada di Pioppe sta già cedendo: dopo poche ore di percorrenza di così tanti mezzi la strada sta già cominciando a dare problemi e il traffico è dirottato su Rioveggio – direzione Ponte Locatello verso Grizzana Morandi. Anche la viabilità alternativa è interessata da smottamenti e questo rischia di isolare completamente l’Appennino.

Alle frane che incombono, si aggiungono le problematiche legate alla strettoia della Rupe a Sasso Marconi. Stiamo scrivendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere di velocizzare gli interventi definitivi di messa in sicurezza sulla Porrettana e anche per ribadire l’urgenza della progettazione e della realizzazione di un intervento che permetta di bypassare la Rupe, come abbiamo sottolineato anche durante l’incontro con l’Assessora regionale Priolo.

“Come Comuni non possiamo permetterci di trovarci a gestire situazioni emergenziali che riguardano una Strada Statale – continua la Presidente Cuppi -. Nelle prossime settimane avremo anche incontri di confronto con Regione e Ministero sulle ipotesi di variante della Porrettana e sulla Bretella Reno-Setta”.