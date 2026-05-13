Domenica 17 maggio la città di Bologna sarà interessata dal passaggio della nona tappa del 109° Giro d’Italia, “Cervia – Corno alle Scale”. Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti di traffico.
Dalle 12 alle 15.30, e comunque fino a cessate esigenze, saranno chiuse al transito veicolare:
via Villanova – rotonda di Villanova – via Marescotti – rotonda Bentivoglio – via Marescotti – rotonda degli Arienti – viale Giovanni II Bentivoglio – rotonda Italia – viale Vighi – rotonda Decorati al Valor Militare – viale Cavina – rotonda Verenin – viale Lungosavena – rotonda Mezzini – viale Escrivà – rotonda Principessa Mafalda di Savoia – via del Dazio.
Sempre dalle 12 alle 15.30 verrà sospesa la corsia preferenziale bus, con spegnimento del telecontrollo, presso il sottopasso della rotonda Decorati al valor militare.
Nella stessa fascia oraria le linee bus urbane (11 e 36), suburbane ed extraurbane Tper interessate saranno modificate in modo da consentire lo svolgimento della manifestazione.